Иран ударил по разведывательным центрам США 5 1810

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран ударил по разведывательным центрам США

КСИР: Иран нанес удары по разведывательным центрам США в Персидском заливе.

Иран нанес удары по разведывательным центрам США в Персидском заливе. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

«Разведывательные центры и склады военной поддержки США в регионе Персидского залива, комплекс связи Армии обороны Израиля в Беэр-Шеве и более 20 целей в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Галилее на оккупированных территориях подверглись ударам иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов», — утверждается в публикации.

Ранее КСИР заявил, что Иран нанес ракетный удар по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Затем информированный израильский источник опроверг эту информацию.

#Иран #США #Израиль
(5)
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    2-го марта

    такие смешные каменты, как будто иран дает серьезный отпор ))))) у них технологии 19 века, и те уже разбомблены

    1
    4
  • С
    Сарказм
    2-го марта

    А чего только 3? Почему не 70? И где топорные поделки с ИИ, как в прошлую войнушку было? Не, иранских пропагандеров еще учить и учить, к конашенкову их на повышение квалификации. Все новости, начинающиеся со "КСИР сообщает..." не стоит времени, затраченного на их прочтение, это вранье в 100% случаев.

    2
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    2-го марта

    Это не Ирак, где генералитету дали денег и спокойно поехали воевать.

    15
    1
  • A
    Aleks
    2-го марта

    В ТельАвиве убит глава аппрата Нетаньяху Цахи Браверман. А Нетаньяху пережидает в подконтрольной Гермашке.😈

    19
    2
  • Д
    Дед
    2-го марта

    А с Ираном не так и просто оказалось.

    22
    2
