В Израиле неспокойно! Пугачева готовится к новому переезду, куда? 3 4323

Lifenews
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Израиле неспокойно! Пугачева готовится к новому переезду, куда?
ФОТО: Youtube

Манукян: Алла Пугачева и Максим Галкин готовятся к переезду в Болгарию.

Блогер Вадим Манукян заявил, что певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин планируют переехать в Болгарию.

Он подчеркнул, что Пугачева и Галкин еще в 2025 году подготовились к переезду в новую страну Европы. «Получается интересная схема скитания по всему миру с подготовкой запасных аэродромов. Дальше — поездки по Европе», — отметил Манукян.

Известно, что в 2022 году Пугачева вместе с мужем и детьми переехала в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта поселилась на Кипре. В октябре 2025 года сообщалось, что Пугачева тайно обзавелась элитной виллой в Болгарии. Новый дом певицы находится в закрытом комплексе на окраине Софии у подножия Витоши. За роскошную виллу артистка отдала около 500 тысяч евро.

#недвижимость #Израиль #Алла Пугачева #Болгария #Кипр #знаменитости #Максим Галкин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Фаина Боруховна Певзнер не хочет загибаться вместе с Израилем... Израиль многие,который орут -мы богоизбранные,Израиль-наша историческая Родина,мы вместе с Израилем,предпочитают любить свою Родину на расстоянии...😀😁

    36
    6
  • A
    Aleks
    Aleks
    2-го марта

    Вот не понимаю,если ты богоизбранный и с тобою бог,то чего бояться иранских ракет,ведь бог поможет?!😀 Но почему то все время используют,как они говорят,гойскую поговорку:На бога надейся ,но сам не плошай. Так вот кто придумал двойные стандарты.🔯😈

    29
    6
  • Д
    Добрый
    Aleks
    2-го марта

    А ты хочешь загнуться?Не надо и в Израиль ехать. Выйди часов в11 вечера,начни приставать к какой-нибудь компании со своей ху..нёй,которую ты в комментариях пишешь постоянно и наверняка получишь по полной.И не спрашивай за что и почему.

    5
    14
