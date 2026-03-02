Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что украинские эксперты помогут защищать страны Персидского залива от иранских дронов. Об этом Стармер сказал в видеообращении. Оно опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

"Мы привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны, которые атакуют их", - заявил британский премьер, цитирует "Медуза".

My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026

Стармер подчеркнул, что Великобритания не участвовала в ударах по Ирану и не собирается в дальнейшем принимать участие в войне, но поддержит оборонительные усилия своих союзников.

«Это лучший способ устранить существующую угрозу и предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Британское правительство защищает британские интересы и британские жизни», — сказал он.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. Иран в ответ третий день атакует дронами и ракетами Израиль, а также и страны-союзники США в Персидском заливе.

Дроны массово применяются в российско-украинской войне. В 2024 году в структуре ВСУ был создан новый род войск — Силы беспилотных систем. Россия для ударов по Украине закупала и наладила собственное производство иранских дронов «Шахед».