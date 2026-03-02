Рютте: НАТО не будет принимать участие в войне США и Израиля в Иране.
Североатлантический альянс не будет принимать участие в операции США и Израиля в Иране. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире британской вещательной корпорации BBC.
«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — ответил он на соответствующий вопрос.
Генсек альянса подчеркнул, что Иран представлял угрозу как для соседей, так и для Европы и Украины. Именно поэтому, по его словам, европейские лидеры «чрезвычайно рады» ударам по Ирану.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп — лидер свободного мира и делает его безопаснее.
Ранее Рютте заявил, что военная операция США в Иране находится на начальной стадии и может занять несколько недель. Он также отметил, что поддерживает действия США в отношении Ирана.
