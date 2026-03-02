Baltijas balss logotype
Генсек НАТО высказался о планах участия альянса в войне США в Иране 1 769

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генсек НАТО высказался о планах участия альянса в войне США в Иране
ФОТО: Global Look Press

Рютте: НАТО не будет принимать участие в войне США и Израиля в Иране.

Североатлантический альянс не будет принимать участие в операции США и Израиля в Иране. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире британской вещательной корпорации BBC.

«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — ответил он на соответствующий вопрос.

Генсек альянса подчеркнул, что Иран представлял угрозу как для соседей, так и для Европы и Украины. Именно поэтому, по его словам, европейские лидеры «чрезвычайно рады» ударам по Ирану.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп — лидер свободного мира и делает его безопаснее.

Ранее Рютте заявил, что военная операция США в Иране находится на начальной стадии и может занять несколько недель. Он также отметил, что поддерживает действия США в отношении Ирана.

#НАТО #Иран #США #война #Дональд Трамп #Европа #угроза #Марк Рютте #политика
  • A
    Aleks
    2-го марта

    НАТО то бы не принимало бы и участие,если бы Россия начала войну со странами Балтии. Второй вопрос,зачем это России и ее кураторам,если вполне хватает спектакля с Украиной. Латвию ,с таким количеством населения,можно добить медленно.

