Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Восприятие евреев как обладающих властью»: израильский университет выяснил природу антисемитизма 1 192

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Марокко проходит антиизраильская акция.

В Марокко проходит антиизраильская акция.

Эффективное противостояние ксенофобии не может опираться только на фактический спор.

Согласно новой модели, образ евреев как обладающих властью вызывает разные ощущения угрозы на противоположных политических полюсах и объясняет, почему антисемитизм присутствует и в либеральных пространствах после 7 октября, пишет израильский сайт Ynet.

Новое международное исследование, проведенное учеными из израильского Университета Райхмана, указывает, что восприятие евреев как сильной группы служит питательной средой для антисемитизма как среди правых, так и среди левых в мире.

По мнению авторов исследования - доктора Брит Адар, доктора Нира Халеви из Стэнфордского университета, доктора Тайи Коэн из Университет Карнеги - Меллона, профессора Оуэна Эпплбаума из Бостонский университет и Лорен Чан из Стэнфордского университета, антисемитизм сегодня не остается на периферии ультраправых кругов, а присутствует также в либеральных и прогрессивных средах - в университетских кампусах, культуре и общественном дискурсе. Центральный вопрос заключается в том, как одно и то же явление способно одновременно развиваться на двух противоположных политических полюсах.

Доктор Брит Адар из школы психологии имени Баруха Ивчера в Университете Райхмана, возглавившая исследование, утверждает, что ключевая точка - это восприятие евреев как сильной нации.

"Мы увидели, что почти все антисемитские представления построены на восприятии евреев как обладающих властью, - объясняет она. - Поэтому мы проверили, как это восприятие - евреи как сильные - влияет на ощущение угрозы с двух концов политического спектра".

Именно здесь, по ее словам, возникает парадокс. "Левые, как правило, должны защищать слабых или осуждать жестокость и бесчеловечность - и все же, когда речь заходит о евреях, мы видим проявления антисемитизма в местах, от которых ожидали бы либеральных ценностей", - утверждает она.

Чтобы объяснить этот разрыв, исследователи предлагают "модель двойной угрозы": один и тот же образ "еврейской силы" активирует разные типы угрозы в зависимости от идеологических взглядов человека. Специалист объясняет: "У правых это переводится в угрозу группе и доминированию - "евреи захватывают, отнимают ресурсы". У левых угроза направлена на ценности равенства и справедливости - "они символизируют силу и привилегии и подрывают равенство". В обоих случаях именно чувство угрозы подпитывает враждебность".

Вывод исследователей заключается в том, что борьба, ограничивающаяся опровержением стереотипов и конспирологических теорий, нередко упускает суть проблемы, поскольку для разных людей антисемитизм опирается на разные типы угрозы. Поэтому, чтобы эффективно бороться с антисемитизмом, необходимо воздействовать и на сам механизм угрозы, адаптировав дискурс под аудиторию.

Раньше усилия были направлены в основном либо на правых, либо на левых, либо сосредоточены на исправлении лжи без понимания чувства угрозы, которое запускает враждебность. А данное исследование показывает, что именно поэтому результаты были ограниченными. Отсюда вытекает и более практический путь действий: наряду с исправлением ложной информации необходимо работать над демонтажем самого механизма угрозы - с учетом конкретной аудитории.

Доктор Адар заключает: "Эффективное противостояние антисемитизму не может опираться только на фактический спор, поскольку для многих это вопрос, нагруженный как с точки зрения идентичности, так и с точки зрения морали". Она заявляет, что важно адаптировать риторику к тому, что именно вызывает угрозу у собеседника.

"В разговоре с человеком правых (проиерархических) взглядов важно подчеркивать, что евреи - это не "единая группа" и не организованное, однородное образование, а разнообразные люди с разными взглядами, идентичностями и происхождением. Такие рамки снижают ощущение "конкурирующей группы", угрожающей порядку или доминированию.

В разговоре с человеком левых (антииерархических) взглядов важно избегать риторики, представляющей евреев как символ привилегии, и, напротив, подчеркивать сложность и разнообразие еврейского сообщества - по социальному положению, происхождению и политической идентичности, тем самым снижая обобщения", - предлагает доктор Адар.

Читайте нас также:
#Израиль #дискриминация #университет #антисемитизм #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го марта

    О каком антисемитизме толкуют сионисты? Т.е.евреи антисионисты,которые сжигают израильские флаги -это антисемиты?!😀😌 Несите людям свет и процветание ,как говорил Лайтман,Глава Международной Каббалы,Израиль,а не войны,грабежи стран,и уничтожение их населения по иезуитски и не будет никакого антисемитизма,,,сильная нация,отгреьающая людей сейчас в Израиле и глава которого смылся из страны.. А то вас,как и говорил Лайтман,от,,сильной нации останется 1-2 человека в мире. Придется жребий кидать😀 Такой нелюбви к евреям😁,которую создала синагога Сатаны,не было давно. И пока она присутствует в странах,угроза евреям растет,а уж с начала нападения на Иран и убийства ритуального детей в Пурим в Иране,она растет у нормальных людей все больше и больше...

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео