Согласно новой модели, образ евреев как обладающих властью вызывает разные ощущения угрозы на противоположных политических полюсах и объясняет, почему антисемитизм присутствует и в либеральных пространствах после 7 октября, пишет израильский сайт Ynet.

Новое международное исследование, проведенное учеными из израильского Университета Райхмана, указывает, что восприятие евреев как сильной группы служит питательной средой для антисемитизма как среди правых, так и среди левых в мире.

По мнению авторов исследования - доктора Брит Адар, доктора Нира Халеви из Стэнфордского университета, доктора Тайи Коэн из Университет Карнеги - Меллона, профессора Оуэна Эпплбаума из Бостонский университет и Лорен Чан из Стэнфордского университета, антисемитизм сегодня не остается на периферии ультраправых кругов, а присутствует также в либеральных и прогрессивных средах - в университетских кампусах, культуре и общественном дискурсе. Центральный вопрос заключается в том, как одно и то же явление способно одновременно развиваться на двух противоположных политических полюсах.

Доктор Брит Адар из школы психологии имени Баруха Ивчера в Университете Райхмана, возглавившая исследование, утверждает, что ключевая точка - это восприятие евреев как сильной нации.

"Мы увидели, что почти все антисемитские представления построены на восприятии евреев как обладающих властью, - объясняет она. - Поэтому мы проверили, как это восприятие - евреи как сильные - влияет на ощущение угрозы с двух концов политического спектра".

Именно здесь, по ее словам, возникает парадокс. "Левые, как правило, должны защищать слабых или осуждать жестокость и бесчеловечность - и все же, когда речь заходит о евреях, мы видим проявления антисемитизма в местах, от которых ожидали бы либеральных ценностей", - утверждает она.

Чтобы объяснить этот разрыв, исследователи предлагают "модель двойной угрозы": один и тот же образ "еврейской силы" активирует разные типы угрозы в зависимости от идеологических взглядов человека. Специалист объясняет: "У правых это переводится в угрозу группе и доминированию - "евреи захватывают, отнимают ресурсы". У левых угроза направлена на ценности равенства и справедливости - "они символизируют силу и привилегии и подрывают равенство". В обоих случаях именно чувство угрозы подпитывает враждебность".

Вывод исследователей заключается в том, что борьба, ограничивающаяся опровержением стереотипов и конспирологических теорий, нередко упускает суть проблемы, поскольку для разных людей антисемитизм опирается на разные типы угрозы. Поэтому, чтобы эффективно бороться с антисемитизмом, необходимо воздействовать и на сам механизм угрозы, адаптировав дискурс под аудиторию.

Раньше усилия были направлены в основном либо на правых, либо на левых, либо сосредоточены на исправлении лжи без понимания чувства угрозы, которое запускает враждебность. А данное исследование показывает, что именно поэтому результаты были ограниченными. Отсюда вытекает и более практический путь действий: наряду с исправлением ложной информации необходимо работать над демонтажем самого механизма угрозы - с учетом конкретной аудитории.

Доктор Адар заключает: "Эффективное противостояние антисемитизму не может опираться только на фактический спор, поскольку для многих это вопрос, нагруженный как с точки зрения идентичности, так и с точки зрения морали". Она заявляет, что важно адаптировать риторику к тому, что именно вызывает угрозу у собеседника.

"В разговоре с человеком правых (проиерархических) взглядов важно подчеркивать, что евреи - это не "единая группа" и не организованное, однородное образование, а разнообразные люди с разными взглядами, идентичностями и происхождением. Такие рамки снижают ощущение "конкурирующей группы", угрожающей порядку или доминированию.

В разговоре с человеком левых (антииерархических) взглядов важно избегать риторики, представляющей евреев как символ привилегии, и, напротив, подчеркивать сложность и разнообразие еврейского сообщества - по социальному положению, происхождению и политической идентичности, тем самым снижая обобщения", - предлагает доктор Адар.