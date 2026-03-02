Использование гаджетов и просмотр сериалов по вечерам ухудшают качество сна, заявила врач-сомнолог Карема Магомедова.

Магомедова объяснила, что синий свет от гаджетов подавляет выработку гормона мелатонина. Кроме того, листание лент соцсетей и просмотр сериалов вызывает эмоциональное и когнитивное возбуждение. По словам сомнолога, из-за этого человеку становится сложнее уснуть, а сон становится фрагментарным.

Чтобы улучшить качество сна, врач порекомендовала отказать от насыщенного информационного потока перед сном. Она уточнила, что для этого рекомендуется не только отказаться от сериалов и смартфона, но и избегать чрезмерного общения.