Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались для идентификации и сопровождения российских самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

23 февраля истребители НАТО вылетали для идентификации тактического разведывательного самолета Су-24МР и истребителя Су-33. Последние летели с отключенными радиолокационными ответчиками, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

25 февраля был совершен вылет для идентификации самолетов Су-24МР и Су-33, которые также летели с отключенными радиолокационными ответчиками, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

В тот же день истребители воздушной полиции НАТО поднялись для идентификации еще двух бортов – пассажирских Ан-148 и Hawker 800 (малый двухдвигательный корпоративный самолёт, разработанный компанией British Aerospace). Эти самолеты летели в международном воздушном пространстве с основной части России в Калининградскую область, но с включенными радиолокационными ответчиками и поддерживали радиосвязь с РЦУП.

26 февраля истребители поднимались в воздух для идентификации двух штурмовиков Су-24М. Они летели с отключенными радиолокационными ответчиками, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.