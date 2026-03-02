В ближайшие ночи во многих районах температура воздуха понизится до −3 градусов, тогда как днём по всей стране сохранится плюсовая температура, способствующая дальнейшему таянию снега, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале недели сохранятся похожие погодные условия - небо будет преимущественно облачным, местами проясняясь, выглянет и солнце.

Временами ожидаются небольшие осадки - в основном дождь и мокрый снег, во вторник локально возможен и ледяной дождь. В понедельник ветер сменит направление на западное, юго-западное. На побережье он будет порывистым. По ночам воздух остынет до +2…-3 градусов. Днем максимальная температура воздуха ожидается в пределах +1…+6 градусов, местами, при прояснениях, воздух прогреется еще на градус-другой, и в результате снежный покров будет быстро таять.

Со второй половины недели усилится влияние антициклона - с повышением атмосферного давления небо станет чаще проясняться, осадков будет мало, а ветер будет слабым. Ночью температура воздуха будет преимущественно отрицательной - воздух остынет до -1…-7 градусов, однако днем, при солнечной погоде, столбики термометров местами достигнут отметки +10 градусов.