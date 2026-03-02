В Зимбабве впервые в мире вынесли обвинительный приговор за убийство льва на основании судебно-медицинской экспертизы ДНК. Когти и части тела, изъятые у подозреваемых, генетически совпали с останками льва, незаконно убитого в ловушке недалеко от водопада Виктория.

Хотя хранение продуктов животного происхождения само по себе не является преступлением, доказательство того, что они принадлежат конкретному убитому животному, позволило предъявить обвинение. Лаборатория Victoria Falls Wildlife Trust разработала методику выделения полного ДНК-профиля из частей льва и сопоставила его с образцами известной особи. Суд приговорил браконьера к 24 месяцам лишения свободы.

Львы входят в число наиболее часто нелегально добываемых крупных кошек: их когти, зубы и шкуры используют для изготовления украшений и сувениров. Международная торговля угрожает популяции, и этот случай открывает новый путь в борьбе с браконьерством.