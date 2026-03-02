Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошки так часто и тщательно потягиваются? 1 237

В мире животных
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки так часто и тщательно потягиваются?

Кошки, безусловно, могли бы занять первое место на олимпийских соревнованиях по растяжке. Они регулярно растягивают свои мышцы, что приносит им явное удовольствие.

Кошки проводят во сне 12–16 часов в течение суток, а это вдвое больше, нежели уделяют Морфею люди. Во время сна мозг кошки парализует большинство ее мускулов, дабы предотвратить физическое проявление снов, что позволяет животным не упасть во время дремоты.

После пробуждения кошки начинают потягиваться, тем самым активируя мышцы после длительного отдыха. Растяжка помогает вернуть кровяное давление в норму, повышая приток крови к мускулатуре и мозгу, а также способствует активному бодрствованию и внимательности. Вдобавок она способствует выведению токсинов вроде углекислого газа и молочной кислоты, накопившихся в периоды бездействия.

Помимо этого, растяжка готовит мышцы к активному использованию. Если мимо пробежит мышь или паук, кошки будут готовы к броску. Таким образом, растяжка для них — это не только удовольствие, но и необходимость.

Читайте нас также:
#животные #кошки #сон #поведение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    2-го марта

    Ingvers.

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли животные распознать человеческий страх? Исследование с лошадьми
Изображение к статье: В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку
Изображение к статье: У медоносных пчёл есть собственный танцпол
Изображение к статье: Почему не все приматы эволюционировали в людей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео