Кошки, безусловно, могли бы занять первое место на олимпийских соревнованиях по растяжке. Они регулярно растягивают свои мышцы, что приносит им явное удовольствие.

Кошки проводят во сне 12–16 часов в течение суток, а это вдвое больше, нежели уделяют Морфею люди. Во время сна мозг кошки парализует большинство ее мускулов, дабы предотвратить физическое проявление снов, что позволяет животным не упасть во время дремоты.

После пробуждения кошки начинают потягиваться, тем самым активируя мышцы после длительного отдыха. Растяжка помогает вернуть кровяное давление в норму, повышая приток крови к мускулатуре и мозгу, а также способствует активному бодрствованию и внимательности. Вдобавок она способствует выведению токсинов вроде углекислого газа и молочной кислоты, накопившихся в периоды бездействия.

Помимо этого, растяжка готовит мышцы к активному использованию. Если мимо пробежит мышь или паук, кошки будут готовы к броску. Таким образом, растяжка для них — это не только удовольствие, но и необходимость.