Почему у людей нет хвоста и какие последствия это имеет 0 139

В мире животных
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему у людей нет хвоста и какие последствия это имеет

Около 25 миллионов лет назад общий предок людей и человекообразных обезьян отделился от других обезьян и утратил хвост. Ученым до сих пор не удалось обнаружить генетическую мутацию, ответственную за это значительное изменение в нашей анатомии.

 

Однако исследователи из Институтов вычислительной медицины и системной генетики Нью-Йоркского университета (США), чья работа опубликована в журнале Nature, наконец-то смогли выявить уникальную мутацию в гене TBXT, который отвечает за длину хвостов у хвостатых животных. Эта мутация стала причиной утраты хвостов нашими предками.

Ученые установили, что у человекообразных обезьян и людей в гене TBXT имеется участок ДНК, который отсутствует у хвостатых обезьян. Эта генетическая последовательность изменяет структуру белка, кодируемого геном TBXT. При этом ген продолжает кодировать и предыдущую версию своего белка. В результате в клетках людей и человекообразных обезьян присутствуют обе версии белка TBXT, что препятствует формированию хвоста, пришли к выводу исследователи.

Эволюционные биологи предполагают, что именно утрата хвоста позволила нашим далеким предкам начать передвигаться на двух ногах. Однако, возможно, за это мы, как вид, расплатились повышенным риском развития spina bifida (расщепления позвоночника) — врожденного дефекта, затрагивающего нервную трубку, из которой формируются спинной и головной мозг. Эта патология встречается примерно у одного из тысячи новорожденных по всему миру.

Гипотеза о связи между потерей хвоста и повышенным риском spina bifida возникла у исследователей на основе экспериментов с лабораторными мышами: у животных с «бесхвостой» мутацией в гене TBXT действительно отсутствовали хвосты, но чаще наблюдались эмбриональные дефекты нервной трубки.

Редакция BB.LV
