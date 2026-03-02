Кариес остаётся одним из самых распространённых хронических заболеваний в мире. По данным World Health Organization, заболевания полости рта затрагивают миллиарды людей, а кариес постоянных зубов — наиболее частая форма. Эксперты объясняют, почему начинается разрушение эмали, какие факторы повышают риск и какие ранние признаки позволяют обнаружить проблему до появления боли.

Что происходит с зубом при кариесе

Кариес — это постепенное разрушение твёрдых тканей зуба под воздействием кислот. Они образуются, когда бактерии зубного налёта перерабатывают сахара и простые углеводы из пищи. Вначале страдает эмаль — самый прочный слой зуба. На этом этапе изменения могут быть обратимыми. Если процесс не остановить, поражение переходит на дентин и может достигнуть пульпы, вызывая воспаление и сильную боль.

Специалисты FDI World Dental Federation подчёркивают: кариес развивается не одномоментно, а в результате сочетания нескольких факторов — микробного налёта, частоты потребления сахара и недостаточной гигиены.

Основные причины развития кариеса

1. Накопление зубного налёта

Бактериальная биоплёнка формируется ежедневно. Если её не удалять щёткой и нитью, микроорганизмы начинают активно вырабатывать кислоты.

2. Частое употребление сахара

Опасен не столько объём сладкого, сколько частота его приёма. Постоянные перекусы поддерживают кислую среду во рту, что ускоряет деминерализацию эмали.

3. Сладкие и кислые напитки

Газировка, пакетированные соки и энергетики сочетают высокое содержание сахара и кислот, усиливая разрушение зубной поверхности.

4. Недостаточная гигиена

Редкая или неправильная чистка зубов, отказ от зубной нити и ирригатора приводят к накоплению налёта в межзубных промежутках и на жевательных поверхностях.

5. Снижение слюноотделения

Слюна нейтрализует кислоты и помогает восстанавливать эмаль. При сухости во рту (например, на фоне приёма лекарств или обезвоживания) защитный механизм ослабевает.

6. Скученность зубов и ортодонтические конструкции

Брекеты, ретейнеры и плотное расположение зубов усложняют гигиену, создавая зоны риска.

7. Отсутствие регулярных осмотров

Профилактический визит к стоматологу раз в 6 месяцев позволяет выявить кариес на стадии пятна, когда лечение минимально инвазивно.

Как распознать кариес на ранней стадии

На начальном этапе заболевание может протекать без боли. Однако существуют признаки, которые нельзя игнорировать:

Белые или меловые пятна на эмали — сигнал начальной деминерализации.

Повышенная чувствительность к холодному, горячему или сладкому.

Потемнение фиссур (естественных бороздок жевательных зубов).

Шероховатость поверхности зуба, ощущаемая языком.

Дискомфорт при накусывании без видимой причины.

Если кариес прогрессирует, появляется заметное потемнение, полость в зубе и боль, особенно при воздействии температуры или давления.

Можно ли остановить процесс

На стадии белого пятна процесс деминерализации ещё обратим. Применяются реминерализующие гели, фторсодержащие средства и профессиональная гигиена. Однако при формировании полости требуется лечение и восстановление тканей.

Эксперты подчёркивают: профилактика эффективнее лечения. Снижение потребления сахара, ежедневная гигиена дважды в день, использование зубной нити и регулярные осмотры значительно уменьшают риск развития заболевания.

...Кариес — это не внезапная проблема, а результат постепенных изменений. Его ранние признаки часто остаются незамеченными, пока не возникает боль. Внимание к состоянию эмали, контроль питания и регулярные визиты к стоматологу позволяют выявить заболевание на начальном этапе и сохранить здоровье зубов на долгие годы.