Все хотят быть в старости здоровыми и с ясной головой — выходить на улицу, обходиться своими силами в домашних делах и не нуждаться в ежедневном уходе. Думаете, это невозможно? Но мы в силах изменить многое, если начнем прямо сегодня.

То, как вы живете сегодня — не важно, в 30, 40 или 55 лет, — определяет, что с вами станет через десятилетия. Будете вы каждый день гулять в парке в свои 80, наслаждаясь свежим воздухом, вести приятные разговоры с близкими и встречать гостей или лежать, прикованным к постели? Безусловно, застраховаться от немощной старости на 100% невозможно, но приложить все усилия, чтобы встретить солидный юбилей в полном здравии, стоит уже сейчас.

Например, сделать эти 7 вещей рекомендует писательница Марлен Мартин.

1. Тренируйте мышцы и суставы

Слабые руки и ноги, застывшие и скованные суставы в 40-50 лет — прямая дорога к немощи в старости, когда вы не сможете встать в туалете без посторонней помощи. Тренировать мышцы необязательно в спортзале, не нужно становится бодибилдером — делать упражнения можно и дома. Приседайте, отжимайтесь, используйте гантели, эластичные ленты. Да хотя бы пока варится утренний кофе или готовится обед. Начните с того, что вам по силам. Даже пять минут целенаправленной физической активности лучше, чем еще один день добрых намерений в духе «Я сделаю это завтра».

2. Поговорите с самим собой о деньгах

Финансовая уязвимость ощущается совсем иначе, когда ты становишься старше. Если в молодости нет денег, то это воспринимается куда легче. Если в возрасте не на что жить — это катастрофа. Задумайтесь над тем, какие накопления у вас есть, какими активами вы сможете воспользоваться, когда не сможете работать. Заранее и максимально честно оцените все возможные расходы. Цифры могут вас напугать, но, если про них вообще не задумываться и прятать голову в песок, это еще страшнее. У вас всегда есть время, чтобы исправить ситуацию. И не надо отговорок! Можно уже сейчас откладывать понемногу, не задумываясь, что станет с этими деньгами потом. Если их не будет вовсе — еще хуже.

3. Осваивайте новые технологии

Вы умеете записываться к врачу через Интернет или вызывать доктора на дом, если стало плохо? А сможете заказать такси, продукты домой из магазина, посмотреть результаты медицинских анализов в приложении? Это не просто сервис, а жизненно важные навыки для сохранения независимости. Каждый месяц осваивайте хотя бы один новый технологический навык. Но помните про мошенников — обязательно узнайте все способы, как избежать обмана в Сети.

Цель не в том, чтобы стать техническим гением, а иметь возможность быть самостоятельным и получать необходимое, не выходя из дома.

4. Создавайте круги общения

Кому бы вы позвонили, если вам понадобилось попасть на медицинскую процедуру? Если ответ — «Только моим детям», вы создаете проблемы. У взрослых детей есть работа, собственные проблемы со здоровьем и обязанности, которые с течением времени только увеличиваются. Зависимость исключительно от них несправедлива по отношению ко всем.

Выход — создавать новые связи, которые могут стать вашей опорой. Присоединяйтесь к книжному клубу, группе любителей пеших прогулок, волонтерской организации. Если начать выстраивать отношения уже сейчас, то спустя годы вы получите целую команду поддержки.

5. Ведите медицинский архив

Сохраняйте (не только в цифровом, но и в бумажном виде) уже сейчас результаты анализов, исследований и любых проверок здоровья: следить за изменениями в самочувствии проще, если видна динамика. Храните копии в доступном для вашей семьи месте.

А еще обязательно обсудите со своими близкими важнейшие вопросы: кто будет принимать решения, если вы не сможете из-за состояния здоровья, на какой вид ухода вы согласны, готовы ли жить в старости в доме престарелых?

6. Выбрасывайте все, что вам не нужно

Начните с одного ящика. Откройте его и спросите себя: «А пригодится ли это моим детям или кому-либо вообще?» Ответ часто бывает отрицательный.

Освободите место в своей жизни прямо сейчас, пока у вас еще есть возможность выбирать, что оставить, а что убрать. Свобода, которая приходит с уменьшением количества вещей вокруг вас, вам совершенно однозначно придется по душе.

7. Продолжайте учиться и развиваться

В тот момент, когда вы перестаете быть любопытным, вы уже начинаете становиться обузой. Не потому, что вам нужна физическая помощь, а потому, что вы теряете способность взаимодействовать с меняющимся миром вокруг вас. Ваши внуки не захотят приезжать в гости, если каждый разговор будет состоять из жалоб или монологов о том, как «раньше было лучше».

Изучайте что-то новое, читайте книги, которые кажутся вам сложными, узнавайте, чем сейчас интересуется молодежь. Это позволит вам всегда оставаться востребованным и вовлеченным в жизнь близких, и они будут счастливы общаться с вами.

Каждое ваше сегодняшнее решение либо расширяет, либо сужает ваши возможности завтра. Да, вы не можете контролировать все аспекты старения, но вы можете подходить к нему осознанно.