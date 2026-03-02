Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Главный аксессуар весны-2026: почему простая сумка вновь на пике популярности 0 337

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Главный аксессуар весны-2026: почему простая сумка вновь на пике популярности

В сезоне весна-лето 2026 модный мир делает ставку на функциональность, мягкие формы и ненавязчивый стиль: главным аксессуаром сезона становится сумка-«мешочек» — компактная, лаконичная и легко интегрируемая в любой гардероб.

Мировые подиумы и street style-тренды весны-2026 задают новую эстетику аксессуаров, где логотипы и массивные украшения отходят на второй план, а в фокусе — текстура, пропорции и ощущение легкости.

Центральным элементом сезона становится сумка-«мешочек» с шнурком, напоминающая по силуэту небольшую тканевую сумочку или мешок с утяжкой. Она выгодно отличается от прошлых трендов за счет минималистичного дизайна и универсальности, что делает ее подходящей как для городской повседневности, так и для вечерних образов.

Модные эксперты и показы последних коллекций подтверждают тенденцию в пользу мягких форм и функциональных аксессуаров, стремящихся уйти от громоздких и статусных моделей. Крупные модные дома в своих весенне-летних линиях также демонстрируют сумки с акцентом на тактильные материалы и простые силуэты.

376518938.jpg

Материалы и цвета

Почему именно эта модель обрела популярность? Дизайнеры и стилисты отмечают, что материал и фактура стали главным фокусом аксессуаров — будь то кожа, атлас или бархат. Эти текстуры позволяют сумке быть дорогой и выразительной без ярких деталей или декора.

Цветовая палитра сезона также отражает эту идею: пастельные и природные оттенки — пыльная роза, беж, хаки — доминируют наряду с более глубокими тонами шоколада, синего и бордо, создавая ощущение спокойствия и сдержанности.

9f76086.jpg

Почему это актуально

Модные наблюдатели связывают восход этого тренда с более широкой тенденцией в fashion-индустрии к минимализму, устойчивости и функциональности. В отличие от прошлых лет, когда аксессуары могли выступать в роли громких статусных символов, сейчас фокус смещается на практичность и универсальность — черты, которые идеально воплощает мягкая сумка-«мешочек».

...Таким образом, весна-2026 предлагает новый взгляд на женские сумки: меньше декора — больше смысла. Компактная сумка-«мешочек», акцентирующая внимание на материале и простоте форм, становится главным аксессуаром сезона и вдохновляет модников по всему миру на создание стильных, но сдержанных образов.

98e4144c9d.jpg

Читайте нас также:
#мода #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео