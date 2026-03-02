Действуйте честно — и результаты не заставят себя ждать.

Составлен гороскоп на март 2026 года. Этот месяц открывает для трёх знаков Зодиака период устойчивого финансового подъёма. С первых дней месяца ощущается, будто пространство уже перестроилось: фон изменился, и вместе с ним пришло чувство, что стартует совершенно новая глава, пишет YourTango.

Февраль стал точкой энергетического перелома. Переход Сатурна в Овен и наступление Года Огненной Лошади задали импульс к действиям, обновлению и стремлению укрепить материальную базу. Атмосфера стала более динамичной и обнадёживающей. Однако важную роль играет ретроградный Меркурий, который требует не спешки, а вдумчивости.

С 26 февраля Меркурий движется ретроградно в Рыбах, предоставляя возможность пересмотреть денежные стратегии и исправить прежние просчёты. Март — это не гонка, а грамотная подготовка к рывку. Этот период не создаёт препятствий, а, наоборот, помогает навести порядок в мыслях и планах.

По мере того как неопределённость будет уходить, три знака смогут выстроить продуманную стратегию и заложить основу для долгосрочной финансовой стабильности в новой астрологической эпохе.

Рыбы

Гороскоп на месяц предупреждает, что Рыбам важно сохранять терпение, особенно в вопросах, которые пока кажутся незавершёнными. Сатурн и Нептун, переместившиеся в Овен, активируют тему финансов и самоценности. Это долгосрочный цикл, который меняет ваше отношение к деньгам и открывает более серьёзные перспективы.

Пока Меркурий остаётся ретроградным в вашем знаке до 20 марта, не стоит форсировать события. Это время анализа и внутренней работы.

С 6 по 30 марта Венера соединяется с Сатурном и Нептуном в Овне — важный период для честности в денежных вопросах. Возможны возвращения старых предложений или незавершённых тем. Используйте это время для наведения порядка.

Особенно значимым станет промежуток с 20 по 30 марта — именно тогда можно смело соглашаться на новые проекты и переходить от размышлений к действиям.

Водолей

Водолеи входят в март с ощущением завершённого этапа. Сатурн и Нептун покидают сектор доходов, а значит, сложные уроки позади. Наступает время получать заслуженные результаты.

Вы проделали большую внутреннюю работу: научились ценить себя и искать не просто заработок, а чувство настоящего изобилия. До 20 марта ретроградный Меркурий помогает окончательно осмыслить прошлый опыт.

2 марта Марс переходит в Рыбы, усиливая вашу способность активно влиять на финансовую ситуацию. Появляется энергия для решительных шагов.

После 7 марта можно начинать рассматривать новые источники дохода и карьерные предложения, однако с подписанием документов лучше повременить до завершения ретроградного периода. Используйте это время для планирования и стратегических решений.

Овен

Март постепенно выводит Овнов на передовую финансовых возможностей. Ваш сезон начинается 20 марта — одновременно с завершением ретроградного Меркурия и весенним равноденствием. Это символический старт нового цикла.

Сатурн и Нептун в вашем знаке подталкивают к серьёзным переменам. Даже если сейчас вы не видите всей картины, внутренне вы готовы к росту.

Несмотря на мощный импульс, важно избегать поспешных решений. Задача — не просто действовать быстро, а действовать грамотно.

30 марта Венера переходит в Телец, усиливая тему материального благополучия. Возникает подходящий момент для новых финансовых начинаний, стратегий накопления и разговоров о повышении дохода.

Главное — сохранять баланс между доходами и расходами. Если вы проявите осознанность, март станет для вас месяцем заметного укрепления финансовых позиций и начала более стабильного периода.