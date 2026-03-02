Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто из зодиака всегда в плюсе: 4 финансово защищённых знака 0 489

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто из зодиака всегда в плюсе: 4 финансово защищённых знака

Астрология не заменяет финансовую грамотность, но некоторые знаки зодиака, по мнению астрологов, обладают природными способностями к заработку, сохранению и приумножению средств. Ниже четыре знака, которым бедность почти не грозит.

Козерог

Стратег, трудоголик и чемпион по выживанию

Козероги методично строят свою финансовую стабильность, шаг за шагом, год за годом. Даже если случаются трудности, они быстро восстанавливаются и делают выводы. Их сильные стороны — дисциплина, терпение и умение планировать на годы вперед. Для Козерога деньги — не цель, а инструмент стабильности.

Лев

Харизма, статус и умение быть в центре внимания

Львы умеют впечатлять окружающих, находить выгодные возможности и покровителей. Даже если временами средств мало, они создают впечатление, что всё под контролем, что зачастую привлекает новые источники дохода.

Телец

Финансовый инстинкт и любовь к комфорту

Тельцы чувствуют деньги практически интуитивно. Они знают, где стоит заработать, а где рисковать не нужно, ценят стабильность и умеют копить. Телец может не быть миллионером, но в базовых финансовых вопросах практически всегда обеспечен.

Скорпион

Контроль, интуиция и умение выходить в плюс

Скорпионы редко действуют открыто, но почти всегда эффективно. Они тонко ощущают финансовые потоки, людей и риски. Если Скорпион временно сталкивается с финансовыми трудностями, это чаще планомерный этап, и вскоре он восстанавливает свои позиции.

Общее качество этих знаков — умение управлять ресурсами и сохранять контроль над финансовыми возможностями. Конечно, знак зодиака не гарантирует богатство, но для этих четырёх представителей планеты финансы редко становятся проблемой.

Источник

Читайте нас также:
#астрология #деньги #финансы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео