Алла Пугачева и Филипп Киркоров не общаются толком уже много лет. Так решила именитая артистка, которая нашла свое счастье с мужем Максимом Галкиным.

Перебравшаяся с семьей за границу Алла Пугачева молчала несколько лет, но минувшей осенью артистка вдруг заговорила о сокровенном. В своем последнем интервью вокалистка поведала шокирующую историю о свадьбе с Киркоровым. Со слов звезды эстрады, ее предпоследний брак с горячим брюнетом был не более чем фикцией. На этот шаг Примадонну якобы подтолкнуло окружение и мама Филиппа, которая очень переживала за будущее любимого сына.

Удивительно, но вместо того, чтобы обидеться на слова бывшей жены, Киркоров избрал куда более мудрую тактику. Исполнитель хита «Снег» теперь делится трогательными воспоминаниями о совместной жизни с Пугачевой.

Складывается ощущение, что артист таким образом стыдит экс-возлюбленную, зачем-то вычеркнувшую из своей жизни десятилетнюю историю. Очередное появление музыканта перед журналистами также не обошлось без нежного признания в адрес игнорирующей его артистки.

«У меня все песни о любви посвящаются моим музам, одной из которых, конечно же, является Алла Борисовна. Это часть моей жизни, от этого я никуда не уйду и не хочу уходить. Это моя 10-летняя история. Она красиво началась с песни Игоря Николаева «Я не Рафаэль», это ей посвящение было. И закончилась эта история красиво с песней «Немного жаль». И те песни, которые родились в тот период, когда мы расстались, выстраданы мной. Я благодарен судьбе, что пережил эти эмоции», — признался поп-король.