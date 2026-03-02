Baltijas balss logotype
Сегодня суд в Москве рассмотрит вопрос о разделе совместного имущества Тиммы и Седоковой 1 742

Lifenews
Дата публикации: 02.03.2026
LETA
Изображение к статье: Сегодня суд в Москве рассмотрит вопрос о разделе совместного имущества Тиммы и Седоковой
ФОТО: Instagram

Сегодня в 14:30 в Москве состоится судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества покойного баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой, сообщила агентству LETA адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

Адвокат пояснила, что суть иска заключается в разделе имущества, приобретённого в браке.

По словам Гавриловой, в суде планируется установить объём средств на банковских счетах Седоковой, её вклады, доли в капитале и другие активы, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая в период брака была зарегистрирована на имя Седоковой и впоследствии отчуждена без передачи доли Тимме.

Доля Тиммы в указанной недвижимости в настоящее время является предметом судебного спора, сообщила Гаврилова.

17 февраля адвокат сообщила в своём профиле в Instagram, что первое судебное заседание назначено на 2 марта в Хорошёвском районном суде Москвы.

Ранее сообщалось, что баскетболист Тимма скончался в Москве 17 декабря 2024 года.

СМИ писали, что тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Он покончил жизнь самоубийством.

В октябре 2024 года Тимма решил продолжить карьеру, выступая на турнире, организованном российской букмекерской компанией «Liga Stavok», представляя команду «Alikson».

За сборную Латвии Тимма провёл 68 матчей.

#суд #недвижимость #наследство #брак #instagram
(1)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    2-го марта

    Все прибрала нахалка.Ни родителям,ни ребенку нитчего не дала.Поганка.

    1
    0

