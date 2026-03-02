Baltijas balss logotype
«Плачу от счастья»! Сдержанный Петр Дранга довёл до слёз Агату Муцениеце нежным признанием 0 664

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
womanhit
Изображение к статье: «Плачу от счастья»! Сдержанный Петр Дранга довёл до слёз Агату Муцениеце нежным признанием
ФОТО: Instagram

В день рождения Агаты Муцениеце, 1 марта, ее муж Петр Дранга опубликовал нежное фото пары и посвятил супруге поэтичный пост.

«Моя любимая жена! Ты со мной, за мной, и пусть твое сердце никогда не волнуется ни по каким поводам, кроме хороших. Ты — мой лучший спектакль, самый приятный ужас и самая прекрасная коварная женщина. Честнее и добрее девушки я не встречал. С Днём Рождения тебя, лети», — написал музыкант. Актрисе исполнилось 37 лет, и она призналась в комментариях: «Плачу от счастья! И очень люблю».

Подписчики восхитились искренностью Дранги: «Петр, вы невероятный муж!», «Слезы на глазах. Будьте счастливы!», «Очень трогательное поздравление милой мамуле и заботливой жене». Фанаты отметили крепкий союз двух творческих личностей после свадьбы 25 августа 2025 года и рождения их первенца — дочери Мии (для Агаты — третий ребенок).

Агата отметила праздник активно: с 11 утра тренировалась в зале, а потом села за стол с гренками, картошкой с селедкой и жареной рыбой. «Как выглядит самый вкусный день варенья» — поделилась она.

#родители #социальные сети #музыканты #День Рождения #знаменитости #поздравление #актрисы #личные отношения #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
