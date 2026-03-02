Примадонна каждый год первого марта записывает юмористическое обращение к поклонникам. Этот март не стал исключением.

Народная артистка СССР Алла Пугачева в первый день весны записала теплое видеообращение к поклонникам. Примадонна поздравила всех с наступлением нового сезона и произнесла ставшую ее фирменной фразу: «Весну разрешаем!»

В ролике Пугачева пожелала, чтобы весна «разрешилась добром, светом, любовью, новыми целями и мирным небом». Она подчеркнула, как важно помогать этому времени года искренними словами и светлыми мыслями, чтобы «всё у нас было хорошо».

Фраза «весну разрешаем» уже давно ассоциируется с Аллой Борисовной и для многих е поклонников символизирует настоящий старт марта. Ранее сообщалось, что певица может вернуться на сцену уже летом 2026 года — продюсер Евгений Бабичев предположил, что её первым выступлением после долгого перерыва может стать участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.