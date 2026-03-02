Baltijas balss logotype
Ленивая пицца по-турецки: готовим мясные «лодочки» в духовке

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ленивая пицца по-турецки: готовим мясные «лодочки» в духовке

Турецкая лепешка киемали пидэ — это простой и быстрый вариант ленивой пиццы, который не требует много времени на приготовление. Тонкая, хрустящая по краям и с насыщенной мясной начинкой, она подходит как для перекуса, так и для полноценного обеда.

Для начинки понадобятся: 300 г фарша (по вкусу), 150 г помидоров, 100 г сладкого красного перца, 100 г репчатого лука, зеленый острый перец, пару зубчиков чеснока и одно куриное яйцо. Также используем 20 г сливочного масла, 380 г пшеничной муки, 1/5 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 250 мл воды, немного черного перца и соли.

Для теста: смешайте сахар, дрожжи и воду в глубокой миске и оставьте на 20 минут. Затем добавьте муку, соль и растительное масло, вымешайте тесто на рабочей поверхности и уберите в тепло на 1,5 часа. Можно использовать готовое тесто, чтобы сэкономить время.

Начинку готовим, смешав фарш с мелко нарезанным луком, сладким и острым перцем, помидорами и черным перцем. Тесто делим на порции, раскатываем и формируем небольшие «лодочки». Сверху выкладываем фарш и переносим на противень.

Запекаем при 200 °C около 15 минут до золотистой корочки. Готовые киемали пидэ получаются сытными, ароматными и идеально подходят как для быстрого перекуса, так и для домашнего обеда.

Источник

#кулинария #духовка #фарш #еда
