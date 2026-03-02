Талибы «собрали террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм», заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, подчеркнув, что это произошло после вывода американских войск и отрядов НАТО из Афганистана в 2021 году. Он также сообщил о начале «открытой войны» с Афганистаном, который при этом назвал колонией Индии. В том, что происходит в регионе, разбирался RTVI.US.

Асиф отметил, что Пакистан «приложил все усилия, чтобы сохранить стабильность, действуя напрямую и через дружественные страны». Он также напомнил, что в прошлом Пакистан играл «позитивную роль», принимая у себя миллионы афганских беженцев. Теперь же Пакистан вынужден дать вооруженный ответ на действия Афганистана, который, как утверждает пакистанская сторона, экспортирует терроризм.

«После вывода войск НАТО ожидалось, что в Афганистане воцарится мир и что Талибан сосредоточится на интересах афганского народа и региональной стабильности. Однако Талибан превратил Афганистан в колонию Индии. <…> Наше терпение достигло предела. Теперь это открытое противостояние. Теперь последуют решительные действия. Армия Пакистана не пришла издалека — мы ваши соседи и хорошо знаем вашу реальность», — написал Асиф в X (бывший Twitter).

Как пишет The New York Times, Пакистан обвиняет афганское правительство в укрывательстве членов радикальной организации «Техрик-и-Талибан Пакистан». Эта группировка, как сообщается, ответственна за гибель сотен сотрудников пакистанских сил безопасности. В ноябре прошлого года она взяла на себя ответственность за теракт в здании суда в столице Пакистана Исламабаде, в результате которого погибли 12 человек.

Талибан, в свою очередь, обвиняет пакистанское руководство в том, что оно стремится переложить ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью внутри страны на Афганистан.

Заявления министра прозвучали через несколько часов после того, как Пакистан нанес авиаудары по афганской столице Кабул, а также по южной провинции Кандагар и юго-восточной провинции Пактия. Пакистан утверждает, что удары были ответом на афганские трансграничные атаки.

Афганский телеканал Ariana News в пятницу сообщил, что Кабул нанес удар по предполагаемому ядерному объекту в Пакистане и по военной базе в районе Абботтабад. По данным канала, речь идет о «сотнях погибших и раненых».

«Мы осведомлены о недавней эскалации напряженности и вспышке боевых действий между Талибаном и Пакистаном и продолжаем внимательно следить за ситуацией», — отмечает действующая из Катара Миссия США в Афганистане.

Отношения между Афганистаном и Пакистаном ухудшились в последние месяцы, попытки посредничества со стороны Катара, Саудовской Аравии и Турции оказались безрезультатными. Сухопутные пограничные переходы оказались фактически закрыты после смертоносных боев в октябре, в которых погибли десятки солдат и гражданских лиц с обеих сторон, отмечает Washington Post.

Последний виток эскалации начался, когда афганские военные предприняли наступление на пакистанские позиции якобы в ответ на недавние авиаудары Исламабада, в результате которых, по данным Афганистана, погибли не менее 18 человек. Афганские войска были развернуты вдоль линии Дюранда — спорной границы протяженностью около 1600 миль (2570 км).

По информации Tolo News, в ходе четырехчасового боя погибли 55 пакистанских военнослужащих, были захвачены два штаба и 19 блокпостов. С афганской стороны сообщается о восьми погибших и 11 раненых военных. Эти данные расходятся с заявлениями другой стороны — министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о гибели не менее 133 афганских военнослужащих, более 200 ранены. По его словам, были уничтожены 27 афганских блокпостов, еще девять перешли под контроль пакистанских сил.

Как отмечает New York Times, на этом фоне Афганистан и Пакистан готовятся к последствиям ударов США по соседнему Ирану, которые могут повлиять на торговлю и которые могут привести к потоку беженцев. В этом конфликте талибы, как предполагается, выступят на стороне Ирана. Две недели назад пресс-секретарь Афганистана Забихулла Муджахид сказал, что афганцы готовы сотрудничать с Ираном, если США начнут военную операцию, однако подчеркнул, что правительство не заинтересовано в конфликте между двумя странами.