Иранский БПЛА атаковал британскую авиабазу Акротири на Кипре 0 2979

Дата публикации: 02.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Иранский БПЛА атаковал британскую авиабазу Акротири на Кипре
ФОТО: пресс-фото

База британских ВВС Акротири близ Лимассола подверглась удару иранского БПЛА, причинен незначительный материальный ущерб, заявил президент Кипра. Минобороны Великобритании подтвердило удар, не указав деталей.

Британская база ВВС Акротири на Кипре подверглась атаке иранского беспилотника. Удар произошел в ночь на понедельник, 2 марта. Базе причинен незначительный материальный ущерб, заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

"Я хочу внести ясность: наша страна никоим образом не участвует и не намерена принимать участие в каких-либо военных операциях", - подчеркивал он ранее в тот же день. Христодулидис сообщил, что находится в постоянном контакте с другими европейскими лидерами по поводу ситуации.

Лондон подтвердил атаку дрона на базу ВВС

Минобороны Великобритании также подтвердило атаку на военную базу на Кипре. В результате никто не пострадал, указали там. В министерстве заявили, что приняты меры по защите британских войск в регионе. Дополнительные подробности ожидаются позже.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что база ВВС Акротири подверглась атаке двух БПЛА, один из которых был перехвачен.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британские самолеты с авиабаз в Бахрейне и на Кипре будут сбивать беспилотники и ракеты при их обнаружении.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Израиль и Соединенные Штаты утром 28 февраля нанесли удары по Тегерану и другим местам на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики. Он призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей страны - "брать свою судьбу в собственные руки".

По данным Общества Красного Полумесяца Ирана на утро 1 марта, в результате ударов в стране погиб 201 человек, еще 747 получили ранения. Иранские СМИ утверждают, что в результате попадания ракеты по школе для девочек в городе Минаб погибли более 100 человек и 95 получили ранения. Подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных силовиков, включая министра обороны Азиза Насирзаде, начальника генштаба Абдулрахима Мусави и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

Иран в ответ нанес удары по территории Израиля и других стран Ближнего Востока. В Израиле объявлено чрезвычайное положение. В результате попадания ракеты в жилой дом в Тель-Авиве вечером 28 февраля погибли две женщины. В городе Бейт-Шемеш рядом с Иерусалимом 1 марта еще одна иранская ракета попала в жилой сектор, в результате были убиты минимум девять человек, ранены 28.

В Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте в результате иранских воздушных ударов погибли несколько человек, десятки получили ранения. Взрывы также были слышны в городах Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #Великобритания #Кипр #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
