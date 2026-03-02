Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер отчиталась за демографию и зарплаты 1 917

Политика
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер рассказала о критериях к определению минимальной зарплаты в стране.

Поскольку Эвика Силиня в своем плане рестарта работы правительства демографию обозначила в качестве одного из приоритетов, то и в сегодняшнем отчете премьера много написано о демографии. Есть и раздел о новом подходе к определению размера минимальной зарплаты.

"В социальную сферу внесены самые крупные на сегодняшний день вложения, особенно укрепляя поддержку семей с детьми и детей, находящихся под внесемейной опекой. На поддержку семьям дополнительно выделено 48 млн. евро. Пособие по рождению ребенка увеличено до 600 евро и пособие по уходу за ребенком — до 298 евро (с пересмотром каждые два года). Расширены возможности получения государственного семейного пособия молодым людям в возрасте 16-19 лет, если они учатся в вузе на очном отделении полного времени. Сохранено родительское пособие для работающих в размере 75% за счет продления действия соответствующей нормы до конца 2026 года и увеличена поддержка родителей детей, родившихся преждевременно. Улучшены также условия пособия по отцовству при двойных/многократных родах и усыновлении нескольких детей.

в 2025 году правительство продолжило укреплять демографическую политику. Поддержан информационный доклад о развитии демографической политики, предусматривающий межотраслевые действия по поддержке семей с детьми и улучшению демографии. Полученные в результате пересмотра расходов средства направлены на совершенствование материальной поддержки семей с детьми (пересмотр пособия по уходу за ребенком, пособия по рождению ребенка и государственного семейного пособия), а также на поддержку находящихся под внесемейной заботой детей (усыновление, приемные семьи и опекуны).

... С 1 января 2026 года в стране повышена минимальная месячная заработная плата с 740 до 780 евро, продолжается целенаправленный рост минимальной зарплаты для компенсации дороговизны жизни и снижения бедности работающих. Минимальная зарплата является защитным механизмом для простых профессионалов и способствует росту доходов домохозяйств, а также активности рынка труда и продуктивности народного хозяйства. в 2024 году минимальную зарплату или меньше получали 15,3% наемных работников, что существенно меньше, чем три года назад (19,4%), В сентябре 2025 года в Латвии на рынке труда были заняты 898,1 тысяч жителей.

Для обеспечения предсказуемости и прозрачности установлены критерии определения минимальной зарплаты — в дальнейшем ее размер будет основываться на ссылочной стоимости в размере 46% от средней брутто-оплаты труда за последние 12 месяцев.

Новый порядок предусматривает ежегодный график пересмотра и учитывает макроэкономические прогнозы, инфляцию, показатели доходов и бедности, а также данные занятости."

Читайте нас также:
#демография #зарплаты #инфляция #рынок труда
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
1
4
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    2-го марта

    Это была премьер или говорящая голова - прочитала по бумажке то что все и так знают.

    10
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!
Изображение к статье: Правительство заслушает «секретный» доклад Силини о работе Кабинета министров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео