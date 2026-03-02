Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Государство не может оплачивать прокремлёвский контент - глава NEPLP о языке общественных СМИ 8 3945

Политика
Дата публикации: 02.03.2026
LETA
Изображение к статье: Государство не может оплачивать прокремлёвский контент - глава NEPLP о языке общественных СМИ
ФОТО: pixabay

Сегодня в 10:00 Конституционный суд (ST) продолжит рассмотрение дела, возбужденного по заявлению депутатов фракций Сейма от Национального объединения и «Объединённого списка» (AS), о нормах Закона об общественных электронных СМИ и их управлении, касающихся использования языков меньшинств в общественных медиа.

Ранее сообщалось, что, по мнению заявителей, оспариваемые нормы, обязывающие общественные электронные СМИ создавать определённый объём радио- и телевизионных программ на языках меньшинств, умаляют ценность латышского языка как единственного государственного языка в демократическом обществе и угрожают государственной безопасности. Поэтому, по их мнению, эти нормы не соответствуют преамбуле Конституции, где закреплено положение «латышский язык как единственный государственный язык», а также статье 4 Конституции.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в ходе заседания заявил, что совет разделяет позицию заявителей о том, что оспариваемые нормы устанавливают для общественных медиа обязанность, а не право выбора создавать контент на языках меньшинств. Он подчеркнул, что государство не обязано следовать запросам аудитории, так как в этом случае общественные медиа были бы вынуждены создавать и прокремлёвский контент, что недопустимо.

Аболиньш отметил, что в общественных медиа существует различие между контентом на латышском и русском языках, что, в свою очередь, разделяет граждан Латвии по языковому признаку. По его мнению, язык сам по себе не должен быть единственным критерием формирования информационного пространства, однако оспариваемая норма ограничивает свободу действий общественных медиа, обязывая их создавать контент на языках меньшинств. Он считает, что государство обязано уважать языки меньшинств, но не обязано финансировать контент на этих языках, поскольку такой контент широко представлен в коммерческих СМИ и социальных сетях.

Председатель Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Егермане указала, что идентичный контент на латышском и русском языках означал бы риск двуязычия, что стало одной из причин прекращения работы Latvijas Radio 4. В настоящее время объём контента на русском языке в общественных медиа сокращён, а решения о его объёме принимаются на основе данных и исследований.

Руководитель Департамента юридического и административного обеспечения SEPLP Ина Пориете подчеркнула, что в законе не следует закреплять конкретные критерии по созданию контента на языках меньшинств, так как это относится к сфере редакционной свободы СМИ. Она отметила, что полный запрет на создание контента на языках исторических меньшинств, включая еврейский, ромский и русский, противоречил бы Конституции.

Член правления Латвийского общественного медиахолдинга (LSM) Иева Айле отметила, что основной задачей общественных медиа является создание контента на государственном языке, однако при этом их главная ценность — это аудитория и обязанность обращаться ко всем жителям Латвии. Отказ от создания контента на русском языке, по её словам, лишил бы общественные медиа возможности охватить более широкую аудиторию.

Различия в контенте латышской и русской версий портала LSM объясняются необходимостью адаптировать материалы к конкретным целевым аудиториям, и выбор контента является редакционным решением. В настоящее время 70% контента русскоязычной версии портала — это переводы с латышской версии, а оставшиеся 30% — материалы, созданные с учётом потребностей аудитории, сообщила Айле.

Омбудсмен SEPLP Эдмундс Апсалонс отметил, что действующие нормы закона предоставляют общественным медиа право, а не обязанность создавать контент на языках меньшинств или иностранных языках. Он подчеркнул, что сами по себе нормы не имеют юридических недостатков, однако их расположение в законе может создавать ошибочное впечатление об их обязательном характере. Исключение этих норм из закона лишило бы общественные медиа права создавать контент на языках меньшинств и иностранных языках, что затруднило бы их работу по созданию востребованного контента.

Апсалонс допустил, что в основе дискуссии может лежать не содержание норм как таковое, а недовольство тем, как общественные медиа на практике используют своё право создавать контент на языках меньшинств.

Читайте нас также:
#русский язык #общественные сми #латышский язык #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
2
10
1
16

Оставить комментарий

(8)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    2-го марта

    Можна,но не нужно.Как то так.А в России запретили ВСЕ вывески на любом языке,кроме русского.Россия ругалас на нас,а тепер пример берет с Латвии.

    0
    1
  • З
    Злой
    2-го марта

    Радио, телевидение, те, которые мы привыкли смотреть и слушать, всё доступно по одному клику мышки или в смартфоне, никакие запреты не работают, пора уже это всем понять, эти только себе мантры внушают что якобы что-то запретили, смешно просто!

    3
    0
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    2-го марта

    А налоги с русскоязычных брать не за падло? Кстати куда они идут? На зарплаты этих запретителей русского языка?

    21
    1
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Тогда и я контент, я говорю пишу по русски ))

    28
    1
  • JL
    Janina LV
    2-го марта

    Государство не платит за неправильный язык - оно платит за правильное молчание.

    40
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    2-го марта

    "умаляют ценность латышского языка как единственного государственного языка в демократическом обществе и угрожают государственной безопасности" - это не бред сумасшедшего, а порождение массового сознания, зараженного нацизмом.

    95
    3
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Моня,мы теперь не главные? Главные Изя ,главные,но виноваты во всём русские.👽 За что благодарен Израилю,так это за то,что напал на Иран первый и весь мир снова вернулся к тому,что русские не виноваты ни в Чем,а,, любовь ,, к евреям будет только усиливаться😀 Но оккупационный режим В Латвии будет бороться в Латвии с русскими до тех пор,пока ракеты Северной Кореи в Иране не сотрут Израиль с лица земли,ведь стравливание народов-одна из фишек этого государства,приобретая на этом свои дивиденды со стран,где они эти занимаются.

    52
    5
  • З
    Злой
    2-го марта

    Пофиг, местные СМИ лично меня вообще не интересуют, не слушаю и не смотрю, любое радио на любом языке можно спокойно слушать используя современные технологии.

    91
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео