В феврале Комитет по жилищу и среде принял Обязательные правила сдача внаем жилых помещений государственного города Рига. Документ издан в соответствии с Законом о найме жилых помещений, Законе о самоуправлении и Законе о предотвращении разбазаривания финансовых средств и имущества публичного лица.

«Жилой фонд самоуправления – недостаточен»

Такова констатация факта, в пакете документов, рассмотренных депутатами во главе с председателем Комитета Элиной Трейей (Национальное объединение).

На данный момент в Риге для получения помощи в решении жилищных вопросов зарегистрированы 1557 лиц (семей). Среднее время ожидания получения помощи составляет шесть лет. При этом в собственности муниципалитета находится 3505 квартир, которые не сдавались их нанимателям в рамках оказания помощи. Наниматели этих квартир всего лишь… «не воспользовались правом приватизации нанимаемых жилых помещений».

«В соответствии с существующим в соответствующий период времени правовым регулированием, – сообщает самоуправление, – с нанимателями заключались бессрочные договоры, на основании которых наниматели после приватизации жилых домов продолжают пользоваться жилыми помещениями. До дня вступления в силу Закона о найме жилых помещений самоуправление не имело правовых возможностей в одностороннем порядке изменять или прекращать заключенные бессрочные договоры, в результате чего Самоуправление в условиях нехватки жилого фонда было связано с бессрочными арендными отношениями с лицами, которым не полагается помощь в решении жилищных вопросов».

Поэтому новая редакция Обязательных правил предполагает перезаключить договоры – на 5 лет. «Что, по мнению самоуправления, является достаточным сроком для того, чтобы наниматель сделал выбор – в установленном нормативными актами порядке инициировать отчуждение нанимаемого жилого помещения, найти другое жилье или обратиться в самоуправление за помощью в решении жилищных вопросов».

Вопрос политической воли

Начальница отдела правового регулирования Департамента жилища и среды Рижской Думы Винета Дарзниеце отметила, что вопрос о том – какой срок договоров устанавливать для жильцов неприватизированных квартир, это политическое решение самих депутатов.

– Для самоуправления это хороший механизм приобрести для себя материальную собственность, – заметил в связи с этим оппозиционный депутат.

– Да, чтобы люди не должны были стоять в очереди 6 лет, – призналась В.Дарзниеце. По ее словам, те, у кого в среднесрочной перспективе закончится новый договор, смогут либо приватизировать жилье за деньги – либо претендовать на квартиру в рамках жилищной помощи. Статуса же «неприватизированной» квартиры в Риге после 2030 года – не будет.

Председатель комитета Э.Трейя интересовалась также, можно ли по данным адресам регистрировать юридические лица, предприятия.

– Я не могу на этот вопрос сейчас ответить, – честно призналась глава отдела правового регулирования. – Мы это рассмотрим…

Госпожа Трейя заметила, что в общей сложности город владеет 11,5 тыс квартир – и самоуправление как их хозяин должно быть в курсе, что и где зарегистрировано. Хотя в настоящий момент законодательство согласия собственника – не требует!

Где взять деньги на выкуп своего жилья?

Оппозиция обратила внимание на то, что многие люди, которые сейчас живут в неприватизированных квартирах, в свое время получили их за хорошую работу на предприятиях. Теперь же, чтобы выкупить эту жилплощадь – хотя бы в кредит – им нужно будет представить банкам доказательство определенного уровня доходов.

– Здесь обозначилась проблема в том, что люди к этому не будут готовы. Вторая в том, что, если что-то в квартире было перестроено не так – то договор только на 1 год… Вы рассматривали какие-либо льготы по присвоению кредитов, привлечение Altum?

– У нас пока нет полной картины, что это за люди, – констатировала Винета Дарзниеце. – Мы не можем говорить, о каких-то инструментах, когда нет ясности…

Депутат вынесла на рассмотрение проект – установить 10-летний срок продолжения договоров на жительство в неприватизированных квартирах. Именно этот срок, по неофициальной информации, изначально и предполагался. Фактически это признала и сама госпожа Дарзниеце:

– Да, но мы не можем ставить одну часть своих нанимателей в привилегированную ситуацию по сравнению с прочими. Тем более, что большая часть их вообще без каких-то проблем приобретет себе другое жилье.

Пожалуйте в суд!

В видении госпожи Дарзниеце, с определением рыночной цены квартир тоже все очень просто. В соответствии с Законом о стандартизации, жилье будут изучать сертифицированные оценщики, и назовут его реальную стоимость. Если же жильцы с ценой не согласятся – то пожалуйте в суд! «Департамент, конечно, с каждым арендатором будет работать отдельно», – пообещала чиновница.

Согласитесь, странный взгляд на ситуацию с рынком недвижимости в Риге, который ныне стагнирует – ни продать, ни купить. В годину отопительного сезона люди думают не о том – им как бы оплатить счета по коммуналке. Такой ситуации мог бы вполне помочь разумный, т.е. 10-летний, срок продления договоров.

Однако за него высказалось лишь 3 участника заседания, 5 были против, 1 воздержался.

Страховка

Муниципальные квартиры предусмотрено в обязательном порядке страховать. Для выплаты ущерба третьим лицам до 20 000 евро, по утверждению Э.Трейи, будет достаточно купить полис, исходя из 2 евро за квадратный метр – в год. Или что-то около 100 евро за двухкомнатную квартиру.