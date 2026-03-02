Государственный долг — один из тех экономических показателей, которые в публичном пространстве регулярно упоминаются с сильной эмоциональной окраской. Одни говорят: «Наш долг невелик, беспокоиться не о чем». Другие предупреждают: «Долг растёт слишком быстро, скоро будет кризис». Обе фразы интуитивно понятны, но экономически неполны.

Оценить латвийский госдолг взялся экономист Банка Латвии Олег Ткачев, который вместо эмоций предлагает экономическую логику и результаты исследований. Сколько должны

Государственный (правительственный) долг Латвии за последние 20 лет существенно вырос: примерно с 15% внутреннего валового продукта (ВВП) в 2004 году до около 48% ВВП в 2025 году.

Рост долга был неравномерным. Было два периода особенно резкого увеличения:

во время глобального финансового кризиса (2008–2010), который сильно ударил по экономике Латвии,

во время пандемии Covid-19 (2020–2021), когда государства, в том числе Латвия, значительно увеличили расходы для поддержки домохозяйств и предприятий.

Большинство экономистов считают рост долга в период кризисов нормальным явлением — правительству приходится занимать больше, поскольку налоговые поступления сокращаются, а расходы растут. Проблема возникает тогда, когда после кризиса долг не начинает постепенно снижаться, а остаётся на прежнем уровне или продолжает расти.

За долг всегда приходится платить. Процентные платежи являются частью бюджетных расходов правительства — так же, как для домохозяйств процентные выплаты по ипотеке.

В последние годы процентные платежи в Латвии значительно выросли и в 2024 году достигли примерно 443 млн евро. Чтобы понять масштаб, можно сравнить: в 2023 году на культуру было потрачено 364 млн евро, на высшее образование — 429 млн евро, на амбулаторные медицинские услуги — 480 млн евро.

Рост процентных расходов объясняется двумя причинами: увеличением государственного долга и более высокими процентными ставками в еврозоне по сравнению с предыдущим десятилетием. Долгое время после финансового кризиса ставки были очень низкими из-за стимулирующей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Это создавало впечатление, что долг «почти ничего не стоит». Однако в условиях борьбы ЕЦБ с высокой инфляцией процентная среда изменилась, и обслуживание долга стало дороже. Сейчас инфляция в еврозоне находится у целевого уровня (2%), а значит, ставки стабилизировались и в ближайшее время могут существенно не измениться.

Чем рискует должник

Помимо роста процентных расходов, долг создаёт несколько взаимосвязанных рисков.

Риск устойчивости. Если инвесторы начинают сомневаться в способности государства контролировать долг, они требуют более высокую премию за риск, что означает рост процентных ставок. Может возникнуть опасная цепная реакция: более высокая премия за риск – более высокие ставки – большие процентные выплаты – больший дефицит бюджета – ещё более быстрый рост долга.

Такая динамика может привести к необходимости поддержки со стороны международных финансовых институтов. Это не теоретический сценарий — подобный опыт после 2010 года пережили несколько стран еврозоны, например, Греция.

Сужение фискального пространства. Если долг высок, у правительства в кризис меньше возможностей дополнительно занимать средства, не вызывая нервозности рынков. А именно в кризис заимствования особенно важны. В противном случае правительство может быть вынуждено сокращать расходы или повышать налоги в период рецессии, что углубляет спад.

Поэтому фискальная дисциплина в «хорошие времена» — своего рода страховка от будущих шоков.

Риск структуры долга. Если долгосрочные процентные ставки растут быстрее краткосрочных, правительство чаще прибегает к краткосрочным заимствованиям. Тогда рефинансирование происходит чаще, и долг становится более чувствительным к колебаниям ставок. Рост ставок быстрее отражается на бюджетных расходах.

Когда занимать выгодно

Сам по себе долг не является ни хорошим, ни плохим. Есть ситуации, когда заимствования оправданы. Первая — поддержка экономики в период кризиса. Вторая — финансирование разовых инвестиционных проектов с высокой отдачей.

Исследование Банка Латвии показывает, что в течение семи лет каждый евро, вложенный в основной капитал государства, привлекает примерно два евро частных инвестиций. Эффект сильнее в странах с низким уровнем коррупции, высокой эффективностью управления и сильным верховенством права. Особенно заметен он в сфере инфраструктуры и человеческого капитала.

Таким образом, заимствования оправданы, если они финансируют разовые инвестиции с чёткой отдачей и если государство способно эффективно реализовать проекты. Заимствования для финансирования постоянных расходов лишь увеличивают долговые риски.

Как расплачиваться

Исторически государственный долг снижался тремя способами:

фискальная консолидация;

ускорение экономического роста;

высокая инфляция.

Инфляция находится в компетенции Европейского ЦБ, а её эффект на долг краткосрочен. Кроме того, рост цен часто компенсируется увеличением зарплат и пособий, поэтому рассчитывать на инфляцию как на долгосрочное решение неразумно.

Более быстрый рост также не гарантирует снижения долга, поскольку при росте доходов часто усиливается давление на увеличение расходов.

Следовательно, фискальная консолидация, как бы непопулярна она ни была, практически неизбежна для стабилизации долга. Однако её эффективность зависит от фазы экономического цикла: в период роста она эффективнее, а в рецессию может углубить спад.

Выбор инструментов также важен. Анализ Банка Латвии показывает, что сокращение расходов эффективнее повышения налогов, поскольку рост налогов может существенно замедлить экономическую активность. Если же повышение налогов необходимо, относительно более эффективны косвенные налоги — например, акцизы или НДС.

Итого

Нет универсального уровня долга, при котором ситуация автоматически становится опасной. Критический порог зависит от процентных ставок, перспектив роста, фискальной дисциплины, доверия финансовых рынков и структуры долга.

Долг Латвии сейчас не является очень высоким. Однако он вырос настолько, что процентные выплаты уже заметны в бюджете, динамика долга чувствительна к неблагоприятным сценариям, а фискальное пространство для будущих кризисов сокращается.

Вопрос в том, формируется ли сегодняшняя фискальная политика так, чтобы через несколько лет не пришлось принимать болезненные, внезапные и вредные для экономики решения.