Трамп: Операция в Иране, возможно, продлится 4 недели 5 1569

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп: Операция в Иране, возможно, продлится 4 недели
ФОТО: пресс-фото

Дональд Трамп заявил в интервью Daily Mail, что открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они "в ближайшее время". Президент США обратился к американскому народу второй раз за 48 часов.

Президент США Дональд Трамп считает, что военная операция Вашингтона в Иране, возможно, будет продолжаться в течение предстоящих четырех недель. Глава Белого дома дал интервью Daily Mail, которое газета опубликовала в воскресенье, 1 марта.

По его версии, все идет по плану. США "уничтожили все" руководство Ирана, утверждал глава государства, добавив, что речь, по всей видимости, идет о 48 лицах.

Американский лидер заявил, что открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они "в ближайшее время".

"Я не знаю. Они хотят переговоров, но я сказал: "Вам следовало разговаривать на прошлой неделе, а не на этой", - подчеркнул Трамп.

Второе обращение к народу США за 48 часов

Глава Белого дома обратился к американскому народу днем 1 марта. Дональд Трамп поклялся "отомстить" за трех погибших американских солдат, выдвинул новый ультиматум Тегерану и призвал США поддержать его борьбу за "свободу". Это - второе обращении к нации за минувшие 48 часов, напомнила газета Daily Mail.

Ранее, 1 марта, глава Белого дома в интервью изданию The Atlantic обвинил власти Ирана в том, что "они слишком долго ждали". Он уточнил, что некоторые из иранских переговорщиков, с которыми Вашингтон контактировал в последние недели, погибли в результате ударов. "Они могли бы заключить сделку. Им следовало сделать это раньше. Они слишком хитрили", - заявил Трамп.

#Иран #США #Дональд Трамп #свобода #переговоры #политика
(5)
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Возможно 4 дня, четыре недели, 4 месяца, 4 года.. Извините- мы сваливаем

    20
    1
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Передовица израильской газеты ,,Маарив,,1984 г. Иран находится на заключительной стадии разработки ядерного оружия и его надо остановить... Потом ещё с 90-х Нетаньяху все нагнетал,что вот,вот,уже завтра... Если бы у Ирана было ядерное оружие,то на Ближнем Востоке был бы мир .. А вот от страны,где скрываются от мира 220 ядерных заряда и вариант ,,Самсон,,в запасе -можно ждать чего угодно...😈

    24
    4
  • А
    Андрей
    2-го марта

    @Алексей Попович Какая разница? Во всех случая в ход пошли боевые петухи! Ну и "супермены в трико", конечно же.

    8
    1
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Конгресмен Марджори Грин -Вы все равно не отвлечете нас от дела Эпштейна. Кстати,и Нетаньяху война выгодна,чтобы сохранить власть. И ради этой власти педофилы убивают людей под видом якобы освобождения.😈😀🔯

    32
    2
  • АП
    Алексей Попович
    Aleks
    2-го марта

    Так забавно, одни говорят, что весь бардак, что происходит в мире, затеяли, чтобы отвлечь от дела Эпштейна, а другие наоборот утверждают, что дело Эпштейна выудили на свет для того, чтобы отвлечь от происходящего бардака. Кому верить, хз.

    21
    1
