Дональд Трамп заявил в интервью Daily Mail, что открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они "в ближайшее время". Президент США обратился к американскому народу второй раз за 48 часов.

Президент США Дональд Трамп считает, что военная операция Вашингтона в Иране, возможно, будет продолжаться в течение предстоящих четырех недель. Глава Белого дома дал интервью Daily Mail, которое газета опубликовала в воскресенье, 1 марта.

По его версии, все идет по плану. США "уничтожили все" руководство Ирана, утверждал глава государства, добавив, что речь, по всей видимости, идет о 48 лицах.

Американский лидер заявил, что открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они "в ближайшее время".

"Я не знаю. Они хотят переговоров, но я сказал: "Вам следовало разговаривать на прошлой неделе, а не на этой", - подчеркнул Трамп.

Второе обращение к народу США за 48 часов

Глава Белого дома обратился к американскому народу днем 1 марта. Дональд Трамп поклялся "отомстить" за трех погибших американских солдат, выдвинул новый ультиматум Тегерану и призвал США поддержать его борьбу за "свободу". Это - второе обращении к нации за минувшие 48 часов, напомнила газета Daily Mail.

Ранее, 1 марта, глава Белого дома в интервью изданию The Atlantic обвинил власти Ирана в том, что "они слишком долго ждали". Он уточнил, что некоторые из иранских переговорщиков, с которыми Вашингтон контактировал в последние недели, погибли в результате ударов. "Они могли бы заключить сделку. Им следовало сделать это раньше. Они слишком хитрили", - заявил Трамп.