Какое количество блинов можно съесть за один раз? Можно ли предлагать это блюдо детям? Кому блины могут навредить?

Отказаться от употребления блинов стоит при наличии сахарного диабета, ожирения и заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения, подчеркивает диетолог Дарья ПУШКАРЕВА.

Блины являются довольно калорийным продуктом, и незрелый организм детей может не справиться с таким блюдом, что может привести к расстройству кишечника или аллергическим реакциям.

Рекомендуется начинать давать детям блины с трехлетнего возраста, но не более двух-трех штук в день, опять же, из-за их высокой калорийности. Аналогичные рекомендации касаются и взрослых. При этом желательно распределить употребление на несколько приемов пищи, например, два блина – на завтрак, один – на обед.