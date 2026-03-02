Baltijas balss logotype
Какое количество блинов можно съесть за один раз? 0 234

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое количество блинов можно съесть за один раз?

Какое количество блинов можно съесть за один раз? Можно ли предлагать это блюдо детям? Кому блины могут навредить?

 

Отказаться от употребления блинов стоит при наличии сахарного диабета, ожирения и заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения, подчеркивает диетолог Дарья ПУШКАРЕВА.

Блины являются довольно калорийным продуктом, и незрелый организм детей может не справиться с таким блюдом, что может привести к расстройству кишечника или аллергическим реакциям.

Рекомендуется начинать давать детям блины с трехлетнего возраста, но не более двух-трех штук в день, опять же, из-за их высокой калорийности. Аналогичные рекомендации касаются и взрослых. При этом желательно распределить употребление на несколько приемов пищи, например, два блина – на завтрак, один – на обед.

Оставить комментарий

