Можно ли использовать все молодые листья растений в качестве микрозелени?

Не каждая молодая рассада подходит для микрозелени, подчеркивает агроном Виктория ВОЛКОВА. Она отмечает, что среди самых популярных видов микрозелени в нашей стране можно выделить шпинат, горох, редис, свеклу, руколу, кинзу, огуречную траву, брокколи, кресс-салат, морковь и ряд других.

Однако, например, употребление молодых листьев томатов или перцев может привести к отравлению, так как они содержат токсичные вещества для человека. При выборе семян для микрозелени важно обращать внимание на соответствующую маркировку на упаковке.

Молодые ростки съедобных овощей и трав, появляясь после семядолей и первых листиков, обладают высокой концентрацией витаминов и полезных веществ.