Министерство обороны Кувейта сообщило о крушении нескольких американских истребителей на территории страны. Утверждается, что экипажи самолетов живы.

"Сегодня утром разбилось несколько американских военных самолетов. Подтверждаем, что все члены экипажа выжили", - говорится в заявлении представителя министерства обороны.

Также сообщается, что все члены экипажа были эвакуированы для осмотра и оказания медицинской помощи.

"Власти немедленно начали поисково-спасательные операции, эвакуировав экипажи и доставив их в больницу для медицинского осмотра и лечения", - говорится в заявлении.

Представитель ведомства отметил, что их состояние стабильное.

Он уточнил, что ведется прямая координация с США по поводу обстоятельств инцидента. Причины катастрофы расследуется.

При это он не уточнил, какое именно количество американских истребителей было потеряно.

Ранее сообщалось о падении одного американского истребителя F-15E Strike Eagle в результате "дружественного огня". Официальный представитель США рассказал, что удар ПВО наносился по иранскому беспилотнику, однако ракета по ошибке поразила американский самолет.