Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Кувейте разбились несколько американских истребителей: экипажи живы 0 2271

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV

Министерство обороны Кувейта сообщило о крушении нескольких американских истребителей на территории страны. Утверждается, что экипажи самолетов живы.

"Сегодня утром разбилось несколько американских военных самолетов. Подтверждаем, что все члены экипажа выжили", - говорится в заявлении представителя министерства обороны.

Также сообщается, что все члены экипажа были эвакуированы для осмотра и оказания медицинской помощи.

"Власти немедленно начали поисково-спасательные операции, эвакуировав экипажи и доставив их в больницу для медицинского осмотра и лечения", - говорится в заявлении.

Представитель ведомства отметил, что их состояние стабильное.

Он уточнил, что ведется прямая координация с США по поводу обстоятельств инцидента. Причины катастрофы расследуется.

При это он не уточнил, какое именно количество американских истребителей было потеряно.

Ранее сообщалось о падении одного американского истребителя F-15E Strike Eagle в результате "дружественного огня". Официальный представитель США рассказал, что удар ПВО наносился по иранскому беспилотнику, однако ракета по ошибке поразила американский самолет.

Читайте нас также:
#США #катастрофа #авиация #дипломатия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
22
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Неожиданно: Иран нанес удар по австралийской авиабазе
Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Bloomberg: Китай требует от Ирана не перекрывать Ормузский пролив
В мире
Изображение к статье: Тайная свадьба? Что известно о браке Зендеи и Тома Холланда
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Тайный агент"
Культура &
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Bloomberg: Китай требует от Ирана не перекрывать Ормузский пролив
В мире
Изображение к статье: Тайная свадьба? Что известно о браке Зендеи и Тома Холланда
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Тайный агент"
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео