В Москве покончил с собой бизнесмен Умар Джабраилов 0 2146

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Москве покончил с собой бизнесмен Умар Джабраилов

Тело бывшего члена Совета Федерации от Чечни Джабраилова обнаружено в гостинице на Тверской улице в Москве, сообщили Telegram-каналы. Его самоубийство подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным СМИ, в Москве покончил с собой бизнесмен, бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов. О самоубийстве экс-сенатора в понедельник, 2 марта, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и бывшего адвоката Джабраилова.

"Криминальной составляющей в смерти бизнесмена Умара Джабраилова нет, проводится проверка", - указывает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Тело Джабраилова обнаружили в отеле в центре Москвы

Тело экс-сенатора обнаружили в гостинице на Тверской улице, рядом лежал пистолет, написал Telegram-канал Mash. Кроме того, о самоубийстве Джабраилова сообщают Baza и РБК со ссылкой на источники.

Умар Джабраилов уже пытался совершить самоубийство в 2020 году, напоминает Mash. В 2004–2009 годах он представлял Чечню в Совете Федерации РФ и занимал пост зампредседателя комитета по международным делам.

#Москва #бизнес #смерть #telegram #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео