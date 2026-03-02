Мировые цены на нефть резко выросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сообщений о перебоях в судоходстве через Ормузский пролив.

По состоянию на утро понедельника, 2 марта, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до 82,37 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала до 75,33 доллара за баррель, достигнув максимального уровня с июня 2025 года.

Рост котировок связан с опасениями рынков по поводу возможных ограничений поставок из региона, через который проходит значительная часть мирового нефтяного экспорта.

По оценкам аналитиков, в краткосрочной перспективе цены на нефть могут колебаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель в зависимости от развития ситуации в регионе и стабильности транспортных маршрутов.