Вы чьих будете: раскрыто происхождение фитофтороза картофеля 0 147

Дом и сад
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вы чьих будете: раскрыто происхождение фитофтороза картофеля

Генетическое исследование, проведённое учёными Университета штата Северная Каролина, окончательно разрешило полуторавековой спор о происхождении фитофтороза — заболевания, вызвавшего, в частности, картофельный голод 1840-х годов в Ирландии.

Анализ полногеномных последовательностей Phytophthora infestans и шести близкородственных видов показал, что возбудитель происходит не из Мексики, как предполагали некоторые исследователи, а из Анд, где картофель был впервые одомашнен. Андские виды P. andina и P. betacei оказались ближайшими родственниками патогена, и между ними до сих пор происходит активный генный обмен, создающий эволюционный «плавильный котёл» новых штаммов. Расхождение общего предка с мексиканской линией произошло около 5000 лет назад.

Работа также показала, что именно в Андах сохранились дикие сорта картофеля с генами устойчивости к фитофторозу. К 2026 году первые полевые испытания сортов, в которые эти гены перенесены методом цисгенетики без использования чужеродной ДНК, демонстрируют почти 100% защиту.

Открытие имеет прямое практическое значение: установленный источник патогена подсказывает, где искать средства против него. Теперь селекционеры целенаправленно работают с андским генофондом, чтобы повысить устойчивость культур к фитофторе, которая по-прежнему поражает посевы.

#наука #генетика #картофель #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
