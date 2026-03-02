Анализ полногеномных последовательностей Phytophthora infestans и шести близкородственных видов показал, что возбудитель происходит не из Мексики, как предполагали некоторые исследователи, а из Анд, где картофель был впервые одомашнен. Андские виды P. andina и P. betacei оказались ближайшими родственниками патогена, и между ними до сих пор происходит активный генный обмен, создающий эволюционный «плавильный котёл» новых штаммов. Расхождение общего предка с мексиканской линией произошло около 5000 лет назад.

Работа также показала, что именно в Андах сохранились дикие сорта картофеля с генами устойчивости к фитофторозу. К 2026 году первые полевые испытания сортов, в которые эти гены перенесены методом цисгенетики без использования чужеродной ДНК, демонстрируют почти 100% защиту.

Открытие имеет прямое практическое значение: установленный источник патогена подсказывает, где искать средства против него. Теперь селекционеры целенаправленно работают с андским генофондом, чтобы повысить устойчивость культур к фитофторе, которая по-прежнему поражает посевы.