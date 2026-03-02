Тёмные полосы на светлой обуви появляются при контакте с другими поверхностями. Рассказываем, как можно от них избавиться.

Для кожаной обуви эффективен димексид, который продаётся в аптеке: его предварительно тестируют на незаметном участке, затем наносят на ватный диск и протирают загрязнения. Также подходят меламиновая губка или столовый уксус.

Обувь из кожзама очищают жидкостью для снятия лака без ацетона либо мыльным раствором с капелькой нашатырного спирта. Потом влажной тряпкой уберите остатки и просушите обувь.

Нубук и замшу обрабатывают пеной из отбеливающего порошка. Его смешивают с водой до образования пены и наносят на загрязнения мягкой щёткой. После подсыхания пены грязь аккуратно оттирают и удаляют остатки средства.

Текстильную обувь замачивают в тёплой воде с гелем для стирки и протирают щёткой. Стойкие загрязнения удаляют пастой из пищевой соды и воды. Нужно выдержать 20 минут, а затем смыть состав.

Еще один универсальный способ — обработка школьным ластиком. Появившиеся катышки можно убрать влажной салфеткой.