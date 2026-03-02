Костный бульон, приготовленный по всем правилам амнистирован и включен в список полезных продуктов. Мы уверены, в диетологических топах стран с умеренным климатом он останется надолго. Вот по меньшей мере 5 веских поводов согласиться с доводами диетологов и приготовить чашку ароматного бульона этой зимой.

Стать сильнее

Когда вы варите кости в течение нескольких часов с добавлением кислых ингредиентов, таких как уксус или помидоры, они отдают больше белка бульону, чем если бы вы ограничили процесс готовки 45 минутами и забыли о столь необходимой кислинке. Именно поэтому в чашке куриного костного бульона — целых 9 г белка, необходимого для роста мышечной массы, тогда как в мясной версии будет всего 1 г питательного вещества. Кроме того, костный бульон богат коллагеном — типом белка, помогающим формировать соединительную ткань и отвечающим за гладкость кожи.

Успокоить свой желудок

«Коллаген, содержащийся в костном бульоне, способен «ремонтировать» слизистую желудочно-кишечного тракта, избавляя от вздутия и пищевой чувствительности», — говорит Марк Хайман, доктор медицины, директор Cleveland Clinic Center for Functional Medicine. Исследование, проведенное в Rush University, доказало, что диета, включающая в меню костный бульон, может снизить проявления синдрома раздраженного кишечника.

Восстановиться после тренировки

После зимней пробежки кружка дымящегося костного бульона поможет восстановить уровень электролитов в крови, восстановить мышечные волокна и согреться. Марк Хайман подчеркивает, что в отличие от спортивных напитков бульон не содержит углеводов.

Оставаться стройной

Костный бульон содержит глутаминовую кислоту, которая связывает вкусовые рецепторы на языке и помогает вам ощутить природный вкус умами более интенсивно. А продукты, богатые пятым вкусом, в свою очередь повышают чувство насыщения, помогая не переедать.

Бороться с зимним холодом

Костный бульон содержит противовоспалительные соединения, например карнозин, который избавляет от симптомов простуды и гриппа. Он также богат алкилглицеринами — жирными кислотами, которые поддерживают вашу иммунную систему в боевой готовности.

Рецепт идеального мясного бульона

Ингредиенты:

2 кг костей, предпочтительно животных травяного откорма;

3 крупных луковицы, очищенных и крупно порубленных;

2 большие моркови, промытые и крупно порубленные;

6 стеблей сельдерея, крупно порубленные;

1 ст.л. черного перца горошком;

5 лавровых листьев;

700 г консервированных очищенных томатов;

1 пучок петрушки;

соль

Приготовление:

Выложите кости в очень большую кастрюлю, добавьте холодной воды, чтобы ее уровень был выше содержимого на 10 см. Доведите до кипения на сильном огне, снимая с поверхности пену каждые 20 минут.

Уменьшите огонь до минимума и чуть сдвиньте кастрюлю с горелки (чтобы она лишь половиной заходила на горячий круг), варите на медленном огне около 1,5 часов, не забывая время от времени снимать накипь.

Добавьте лук, морковь, сельдерей, перец горошком, лавровый лист, помидоры и петрушку в кастрюлю, перемешайте. Готовьте еще 3–5 часов (для птицы) и до 16–22 часов для говядины и других крупных костей. Снимайте с поверхности жир, если хотите получить более легкую версию.

Когда закончите, удалите все твердые части. Процедите бульон через мелкое сито, добавьте соль по вкусу. Остудите и перелейте в контейнер. Поставьте на ночь в холодильник, а с утра удалите с поверхности лишний жир. Храните до пяти дней в холодильнике и до шести месяцев в морозильной камере.