Профессор Пенсильванского университета, кардиолог Майкл Миллер, считает, что регулярный смех может приносить сердцу и сосудам пользу, сопоставимую с умеренной физической нагрузкой. Об этом сообщает Medical Xpress.

Эксперт отмечает, что смех стоит воспринимать как полноценную часть здорового образа жизни: наряду с советами регулярно заниматься спортом по три-пять раз в неделю. Во время смеха в организме активно вырабатываются эндорфины. Они запускают синтез оксида азота, который способствует расширению кровеносных сосудов и улучшает кровоток, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Наблюдения показывают, что его эффект не ограничивается только сердцем. Смех положительно отражается и на работе иммунной системы: в крови увеличивается количество защитных клеток, что повышает общую сопротивляемость организма.

Кардиолог также подчёркивает важный нюанс, что даже намеренный искусственный смех способен давать схожий результат. Дело в том, что он задействует те же дыхательные и мышечные реакции, что и спонтанный смех, а значит запускает аналогичные физиологические процессы.