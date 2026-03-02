Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смех положительно влияет на сердечно-сосудистую систему 0 77

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смех положительно влияет на сердечно-сосудистую систему

Профессор Пенсильванского университета, кардиолог Майкл Миллер, считает, что регулярный смех может приносить сердцу и сосудам пользу, сопоставимую с умеренной физической нагрузкой. Об этом сообщает Medical Xpress.

Эксперт отмечает, что смех стоит воспринимать как полноценную часть здорового образа жизни: наряду с советами регулярно заниматься спортом по три-пять раз в неделю. Во время смеха в организме активно вырабатываются эндорфины. Они запускают синтез оксида азота, который способствует расширению кровеносных сосудов и улучшает кровоток, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Наблюдения показывают, что его эффект не ограничивается только сердцем. Смех положительно отражается и на работе иммунной системы: в крови увеличивается количество защитных клеток, что повышает общую сопротивляемость организма.

Кардиолог также подчёркивает важный нюанс, что даже намеренный искусственный смех способен давать схожий результат. Дело в том, что он задействует те же дыхательные и мышечные реакции, что и спонтанный смех, а значит запускает аналогичные физиологические процессы.

Читайте нас также:
#сердце #кардиология #сосуды #здоровье #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео