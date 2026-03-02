Министерство иностранных дел Эстонии засекретило на пять лет большинство поздравлений от лидеров зарубежных государств президенту Эстонии по случаю Дня независимости.

Из регистра документов канцелярии президента видно, что по случаю годовщины ЭР президенту поступило множество писем от лидеров зарубежных государств, большинство из которых имеют отметку "для внутреннего пользования" до 2031 года.

Например, в канцелярии президента оказались письма с отметкой "для внутреннего пользования" от президента США Дональда Трампа, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Китая Си Цзиньпина. Также предположительно поздравительные письма прислали король Великобритании Чарльз III и папа Лев XIV. Кроме того, поступили письма от многих других мировых лидеров Эстонии.

Пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Маре Кукемелк сказала ERR, что большинство поздравлений поступило в канцелярию через Министерство иностранных дел, и если министерство отправляло поздравления с отметкой "для внутреннего пользования", то канцелярия не может снять эту отметку.

"Отметка "для внутреннего пользования" ставится на письмо, если поздравление содержит не только поздравительные слова. Если это просто поздравление, все письма в регистре документов должны быть открытыми", – пояснила Кукемелк.