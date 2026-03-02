Зимой женский организм подвергается стрессу из-за холода и высокой влажности, что повышает риск обострения хронических заболеваний и появления новых.
Эксперт: Екатерина Тимофеева, онколог-гинеколог
Сальпингит и сальпингоофорит
Наиболее распространённые зимние болезни у женщин — это сальпингит (воспаление маточных труб) и сальпингоофорит (воспаление маточных труб и яичников). Основная причина их возникновения — снижение иммунитета, которое усугубляют переохлаждения и тяжёлое течение ОРВИ. Инфекции также играют роль, но в большинстве случаев организм способен справиться с ними самостоятельно.
Последствия этих заболеваний могут быть серьёзными: спаечные болезни, хронические воспалительные процессы, бесплодие и непроходимость маточных труб.
Как снизить риск
Для защиты здоровья врач рекомендует:
- регулярно посещать гинеколога;
- не сидеть на холодных поверхностях;
- не носить только капроновые колготки зимой;
- держать тело в тепле;
- поддерживать иммунную систему.
Кроме того, важно, чтобы женщина и её партнёр регулярно проверялись на инфекции, передающиеся половым путём, так как своевременное выявление и лечение предотвращает многие осложнения.
Оставить комментарий