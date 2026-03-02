Зимой женский организм подвергается стрессу из-за холода и высокой влажности, что повышает риск обострения хронических заболеваний и появления новых.

Эксперт: Екатерина Тимофеева, онколог-гинеколог

Сальпингит и сальпингоофорит

Наиболее распространённые зимние болезни у женщин — это сальпингит (воспаление маточных труб) и сальпингоофорит (воспаление маточных труб и яичников). Основная причина их возникновения — снижение иммунитета, которое усугубляют переохлаждения и тяжёлое течение ОРВИ. Инфекции также играют роль, но в большинстве случаев организм способен справиться с ними самостоятельно.

Последствия этих заболеваний могут быть серьёзными: спаечные болезни, хронические воспалительные процессы, бесплодие и непроходимость маточных труб.

Как снизить риск

Для защиты здоровья врач рекомендует:

регулярно посещать гинеколога;

не сидеть на холодных поверхностях;

не носить только капроновые колготки зимой;

держать тело в тепле;

поддерживать иммунную систему.

Кроме того, важно, чтобы женщина и её партнёр регулярно проверялись на инфекции, передающиеся половым путём, так как своевременное выявление и лечение предотвращает многие осложнения.

Источник