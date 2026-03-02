Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врач назвала две опасные зимние болезни для женщин 0 487

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач назвала две опасные зимние болезни для женщин

Зимой женский организм подвергается стрессу из-за холода и высокой влажности, что повышает риск обострения хронических заболеваний и появления новых.

Эксперт: Екатерина Тимофеева, онколог-гинеколог

Сальпингит и сальпингоофорит

Наиболее распространённые зимние болезни у женщин — это сальпингит (воспаление маточных труб) и сальпингоофорит (воспаление маточных труб и яичников). Основная причина их возникновения — снижение иммунитета, которое усугубляют переохлаждения и тяжёлое течение ОРВИ. Инфекции также играют роль, но в большинстве случаев организм способен справиться с ними самостоятельно.

Последствия этих заболеваний могут быть серьёзными: спаечные болезни, хронические воспалительные процессы, бесплодие и непроходимость маточных труб.

Как снизить риск

Для защиты здоровья врач рекомендует:

  • регулярно посещать гинеколога;
  • не сидеть на холодных поверхностях;
  • не носить только капроновые колготки зимой;
  • держать тело в тепле;
  • поддерживать иммунную систему.

Кроме того, важно, чтобы женщина и её партнёр регулярно проверялись на инфекции, передающиеся половым путём, так как своевременное выявление и лечение предотвращает многие осложнения.

Источник

Читайте нас также:
#зима #врач #профилактика #болезни #иммунитет #женщины #женское здоровье #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео