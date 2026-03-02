Baltijas balss logotype
Аренда не по карману: уже третий рижский ресторан из списка Michelin прекратил работу

Бизнес
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аренда не по карману: уже третий рижский ресторан из списка Michelin прекратил работу

Ресторан «Ferma», включённый в международный гастрономический гид «Michelin Guide», прекратил работу, подтвердил LETA владелец ресторана Марис Астичс.

Он отметил, что решение прекратить деятельность в помещениях в Риге напротив парка Виестурдарзса было принято после того, как внезапно изменились условия аренды, и договориться о новом формате сотрудничества в этих помещениях не удалось.

Кроме того, с учётом сезонной ситуации в ресторанной отрасли в начале года дальнейшая работа стала невозможной и экономически необоснованной. Поэтому было принято решение освободить помещения, сообщил владелец ресторана.

Астичс указал, что компания покинула помещения в феврале этого года.

Отвечая на вопрос, может ли ресторан закрыться навсегда, он сказал: «Не хотелось бы так думать. Это хороший год, и я верю, что в ближайшее время мы найдём для ресторана новые помещения. Возможно, это будет иной формат, но я не сдался», — заявил Астичс.

Как сообщал bb.lv, в конце января в Старой Риге, на улице Смилшу, был закрыт ресторан Barents, включённый в международный гастрономический путеводитель Michelin Guide. По словам директора ресторана, основными причинами закрытия стало недостаточное количество туристов в течение всего года. «В то же время местные жители, к сожалению, не могут позволить себе регулярно посещать рестораны высокого класса», — отметила директор.

Еще ранее, 12 января в Риге на улице Антонияс прекратил работу ресторан морепродуктов Tails, также включённый в Michelin Guide.

#туризм #Латвия #аренда #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео