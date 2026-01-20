В Старой Риге, на улице Смилшу, будет закрыт ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический путеводитель Michelin Guide, подтвердила директор ресторана и бара Лаура Подгурска.

По её словам, последним днём работы ресторана и бара станет 31 января.

Подгурска пояснила, что основными причинами закрытия ресторана и бара стали недостаточное количество туристов в течение всего года.

Она добавила, что в 2025 году ресторан был заметно заполнен во время крупных мероприятий, таких как чемпионат Европы по баскетболу, Рождественская ярмарка и Ресторанная неделя, однако в остальное время года элитным ресторанам сложно привлечь туристов.

«В то же время местные жители, к сожалению, не могут позволить себе регулярно посещать рестораны высокого класса», — отметила она.

Директор ресторана также подчеркнула, что в заведениях высокого уровня очень велики затраты на персонал, поскольку требуются опытные профессионалы. «Общий объём расходов при нестабильном спросе получается очень высоким», — добавила Подгурска.

Таким образом, это будет уже второй ресторан в Латвии, включённый в Michelin Guide, который закроется в январе этого года. Как сообщалось ранее, 12 января в Риге на улице Антонияс прекратил работу ресторан морепродуктов Tails.