Туристов мало, у местных денег нет: в Риге закрывается уже второй мишленовский ресторан 8 5537

Бизнес
Дата публикации: 20.01.2026
LETA
Изображение к статье: Туристов мало, у местных денег нет: в Риге закрывается уже второй мишленовский ресторан

В Старой Риге, на улице Смилшу, будет закрыт ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический путеводитель Michelin Guide, подтвердила директор ресторана и бара Лаура Подгурска.

По её словам, последним днём работы ресторана и бара станет 31 января.

Подгурска пояснила, что основными причинами закрытия ресторана и бара стали недостаточное количество туристов в течение всего года.

Она добавила, что в 2025 году ресторан был заметно заполнен во время крупных мероприятий, таких как чемпионат Европы по баскетболу, Рождественская ярмарка и Ресторанная неделя, однако в остальное время года элитным ресторанам сложно привлечь туристов.

«В то же время местные жители, к сожалению, не могут позволить себе регулярно посещать рестораны высокого класса», — отметила она.

Директор ресторана также подчеркнула, что в заведениях высокого уровня очень велики затраты на персонал, поскольку требуются опытные профессионалы. «Общий объём расходов при нестабильном спросе получается очень высоким», — добавила Подгурска.

Таким образом, это будет уже второй ресторан в Латвии, включённый в Michelin Guide, который закроется в январе этого года. Как сообщалось ранее, 12 января в Риге на улице Антонияс прекратил работу ресторан морепродуктов Tails.

#туризм #финансы #Латвия #культура #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • ДП
    Дарья Павловна
    21-го января

    В Германии самая дешевая пачка масла на 200гр. стоит 99 центов . В Латвии самая дешевая пачка масла 180 гр стоит 1.99. Ресторан зависим от стоимости продуктов

    21
    5
  • MiU
    Made in USSR
    Дарья Павловна
    21-го января

    Дарья, да заколебали уже третий месяц тыкать всем в рожу своей пачкой масла! Да заглянули бы в тот же Лидл. Та масло ниже лата было уже и не раз. Было и в Максиме. Да только ажиотажа на него не было. Не в масле счастье...

    4
    14
  • MiU
    Made in USSR
    Дарья Павловна
    21-го января

    ...ниже ЕВРО...

    2
    3
  • NS
    Nothing Special
    20-го января

    Рестораны вовсе не обязаны выкручивать цены, если они вошли в этот гид, при условии что резерваций нет. Плата за присуждение не взымается. Но у нас же все долбанулись и вкрутили ценник как будто это вип в куршавеле. Ну опустился бы допустим сервис, отняли звезду на другой год - делов-то... Но нет, проще держать накрученный ценник и потерять бизнес. Да поделом.

    61
    3
  • Д
    Дед
    20-го января

    Правители кричали, что русские туристы не нужны- приедут миллионы западных, цивилизованных, обсцывальщиков памятников. И где они? К ответы обещалкиных!

    84
    7
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    20-го января

    Российские туристы, по таким дорогущим ресторанам тоже не шлялись. Так что не надо тут песни петь, русский турит сейчас в той же Турции на воде и обедах экономит! Я не про мажоров в Дубае, а про простых российских туристов, то что раньше себе могли позволить, сейчас дважды обдумывают. Кто бы что не говорил, но простой человек, все эти санкции на себе ощущает!Вечно пишут а скучаешь по русским, п..... й в Россию.

    7
    41
  • SK
    Soglasen Klassnij
    Дед
    20-го января

    Иннокентий, к нам ехали с России именно те у кого денег достачно много. А в Турцию с России едут все кто накопил, даже дворники.

    34
    1
  • SN
    Scythe Necris
    Дед
    21-го января

    Иннокентий, как раз западный и японский турист считает каждую копейку, в отличии от руссотуристобликоморале.

    4
    1
Читать все комментарии

