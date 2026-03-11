Правительство во вторник поддержало предложение Министерства культуры о создании фонда для управления Резекненским концертным залом "Gors".

Учредителями фонда станут Министерство культуры, Министерство умного управления и регионального развития, Резекненское самоуправление, ГООО "Latvijas koncertti" и ООО "Austrumlatvijas koncertzāle".

Здание концертного зала в Резекне останется в собственности самоуправления, но передается фонду на время его существования фонда. Пока здание находится во временном пользовании, самоуправление не сможет его отчуждать, закладывать или иным образом обременять.

Управление фондом будет осуществлять совет, состоящий из пяти представителей учредителей, и правление из одного члена. Член правления будет назначаться на открытом конкурсе сроком на пять лет.

В настоящее время годовой оборот концертного зала составляет около 2 миллионов евро. Дотация Резекненского самоуправления на 2026 год составляет 751 000 евро, Государственного фонда культурного капитала - 240 000 евро, остальное - доходы от хозяйственной деятельности.

Правительство поручило Министерству культуры в сотрудничестве с Министерством финансов в течение двух месяцев после провозглашения нового закона представить Кабинету министров предложение об источнике финансирования на содержание фонда.

Министерство культуры и Резекненское самоуправление должны будут заключить с фондом договор о делегировании.

Самоуправление должно передать недвижимое имущество фонду во временное пользование в течение четырех месяцев после вступления закона в силу. Если в течение четырех месяцев стороны не смогут договориться об условиях договора, Минкульт подготовит специальный законопроект о передаче недвижимого имущества фонду.