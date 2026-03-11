«Палец на спусковом крючке»: полиция Ирана предупредила протестующих 1 577

В мире
Дата публикации: 11.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Палец на спусковом крючке»: полиция Ирана предупредила протестующих
ФОТО: Youtube

Глава государственной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан предупредил протестующих, поддерживающих позицию врагов страны, что власти будут относиться к ним соответствующим образом, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Если кто-то будет выступать в соответствии с желаниями врага, мы больше не будем считать его просто протестующим, а будем считать врагом. И мы будем делать с ними то же самое, что делаем с врагами. Мы будем обращаться с ними так же, как с врагами», — заявил Радан.

«Все наши силы также готовы, с пальцем на спусковом крючке, защищать свою революцию», — добавил Радан.

С начала ударов США и Израиля массовых протестов в Иране не наблюдалось, поскольку многие иранцы запуганы после жестокого подавления массовых протестов в январе.

#Иран #полиция #протесты #безопасность #репрессии #угроза #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
