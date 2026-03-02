Портал bb.lv сообщал о неизбежном росте цен на латвийских заправках. Спустя пару дней о росте стоимости бензина и дизеля потихоньку заговорили и сами торговцы топливом.

Конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет постепенно способствовать росту цен на топливо в Латвии, прогнозируют торговцы топливом в комментарии агентству LETA.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере отметила, что напряжённость на Ближнем Востоке и перебои в судоходстве через Ормузский пролив вызвали немедленную реакцию на мировых биржах, спровоцировав резкий рост цен на нефть.

Что касается ситуации в Латвии, то, по её словам, цены на топливо напрямую зависят от биржевых цен на нефтепродукты и курса евро к доллару США.

По её словам, нынешний 10-процентный скачок на бирже создаёт неизбежное давление на рост розничных цен в Латвии. Однако изменения на автозаправках происходят постепенно с учётом имеющихся у продавцов запасов и условий конкуренции.

Лигере уклонилась от прогноза масштаба роста цен на топливо, поскольку это будет зависеть от дальнейшей динамики биржевых цен, продолжительности их сохранения на текущем уровне, а также от того, будет ли полностью восстановлено безопасное движение танкеров.

Ушли от внятного ответа и представители «Neste Latvija». Они лишь уклончиво сообщили, что на цены на топливо влияет множество факторов. Поэтому дальнейшее развитие цен, по мнению компании, сложно прогнозировать.

Председатель правления сети АЗС «Virši» Янис Виба констатировал очевидное: через Ормузский пролив транспортируется около 20% мирового объёма потребляемой нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые ограничения судоходства в этом проливе оказывают немедленный негативный эффект на предложение нефти на мировых рынках и, соответственно, ведут к росту цен на нефтепродукты в Латвии.

По его словам, биржевые цены на нефтепродукты по сравнению с предыдущей неделей выросли примерно на 20%. Если такой уровень цен сохранится, то, вероятно, постепенный рост можно будет наблюдать и на автозаправочных станциях Латвии. Скорость повышения цен для конечного потребителя зависит от логистических процессов конкретного продавца и объёмов запасов топлива на нефтебазах.