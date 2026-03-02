Baltijas balss logotype
Эхо иранской войны: латвийские АЗС пугают водителей неизбежным ростом цен 6 3467

Бизнес
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эхо иранской войны: латвийские АЗС пугают водителей неизбежным ростом цен

Портал bb.lv сообщал о неизбежном росте цен на латвийских заправках. Спустя пару дней о росте стоимости бензина и дизеля потихоньку заговорили и сами торговцы топливом.

Конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет постепенно способствовать росту цен на топливо в Латвии, прогнозируют торговцы топливом в комментарии агентству LETA.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере отметила, что напряжённость на Ближнем Востоке и перебои в судоходстве через Ормузский пролив вызвали немедленную реакцию на мировых биржах, спровоцировав резкий рост цен на нефть.

Что касается ситуации в Латвии, то, по её словам, цены на топливо напрямую зависят от биржевых цен на нефтепродукты и курса евро к доллару США.

По её словам, нынешний 10-процентный скачок на бирже создаёт неизбежное давление на рост розничных цен в Латвии. Однако изменения на автозаправках происходят постепенно с учётом имеющихся у продавцов запасов и условий конкуренции.

Лигере уклонилась от прогноза масштаба роста цен на топливо, поскольку это будет зависеть от дальнейшей динамики биржевых цен, продолжительности их сохранения на текущем уровне, а также от того, будет ли полностью восстановлено безопасное движение танкеров.

Ушли от внятного ответа и представители «Neste Latvija». Они лишь уклончиво сообщили, что на цены на топливо влияет множество факторов. Поэтому дальнейшее развитие цен, по мнению компании, сложно прогнозировать.

Председатель правления сети АЗС «Virši» Янис Виба констатировал очевидное: через Ормузский пролив транспортируется около 20% мирового объёма потребляемой нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые ограничения судоходства в этом проливе оказывают немедленный негативный эффект на предложение нефти на мировых рынках и, соответственно, ведут к росту цен на нефтепродукты в Латвии.

По его словам, биржевые цены на нефтепродукты по сравнению с предыдущей неделей выросли примерно на 20%. Если такой уровень цен сохранится, то, вероятно, постепенный рост можно будет наблюдать и на автозаправочных станциях Латвии. Скорость повышения цен для конечного потребителя зависит от логистических процессов конкретного продавца и объёмов запасов топлива на нефтебазах.

#ближний восток #нефть #Латвия #логистика #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
4

(6)
  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    А это про газ:)(Чем дольше все это будет продолжаться, тем сильнее поднимутся цены».

    Как сильно? На 130%, прогнозируют аналитики американского банка Goldman Sachs. А если блокада Ормуза продлится больше двух месяцев, то цены на газ в Европе могут вырасти втрое, говорится в аналитической записке банка, которую цитирует Bloomberg.

    4
    1
  • Д
    Дед
    2-го марта

    Если пролив закроется на долгое время цены на заправках перескочат 3 евро за литр. Если сохранится сегодняшняя цена на мировом рынке, какое то долгое время, цена на заправке более 2евро. Пора государству снижать акцизы, иначе будет полная опа, либо отменять санкции России и Белоруссии. По морю нефти не будет, а трубопроводы и жд из России пока функционирует, или можно восстановить. Как их Путин опять поставил в позу за грибами.

    41
    2
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    А Литовцы пугают? )) Удивительно, но там всегда топливо дешевле? как так пугальщики?

    32
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Yu Yu
    2-го марта

    Сегодня с самого утра в Литве на "Neste" солярка 1,997. Что тут пугать то...

    4
    1
  • З
    Злой
    2-го марта

    Придётся к России идти с поклоном до земли, говорить, что, мол, ошиблись, бес попутал.

    38
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Злой
    2-го марта

    Да Вы что?! Ни за что! А нем же отсутствуют "молекулы демократии". Только "самоубийство". Только!!!

    14
    1
