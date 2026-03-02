Baltijas balss logotype
Тайна игры GTA раскрылась спустя 18 лет 0 292

Техно
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр: @GTAVI_Countdown

Кадр: @GTAVI_Countdown

Создатель GTA VI удивился тайне, раскрытой спустя 18 лет выхода игры.

В сети обнаружили тайную особенность игры GTA IV, связанную с использованием вертолета вблизи водоемов.

В конце февраля фанатский аккаунт GTA 6 Countdown в X опубликовал видео из Grand Theft Auto IV, на котором геймер садится на вертолете на мелководье, машина разгоняет лопастями воду и, таким образом, игрок может приземлиться на сухом клочке земли. На ролик обратил внимание программист Оббе Вермей, который занимался разработкой GTA IV и других игр Rockstar, и удивился этой находке.

По словам Вермея, взаимодействие вертолета с водой 18 лет назад задумывалось как визуальный эффект. «Я не думал, какие могут быть еще эффекты на мелководье», — признался специалист. Геймдизайнер отметил, что знал о тайне, которая раскрылась много лет спустя после выхода игры.

В X создатель GTA IV рассказал, что вокруг игрока запрограммирована сетка, каждая секция которой вытесняет другие объекты. Таким образом, помехи вроде лодок или низколетящих вертолетов напрямую меняют плотность объектов. Однако Вермей не знал, что вертолетом можно разгонять воду — эту функцию, судя по всему, добавили другие специалисты.

Аккаунт GTA 6 Countdown, в свою очередь, отметил, что GTA IV, которая вышла в 2008 году, опередила свое время.

Ранее авторы издания TechSpot перечислили самые ожидаемые среди геймеров игры 2026 года. К ним отнесли 007: First Light, Warhammer 40K: Dawn of War 4, Control Resonant, GTA VI, Resident Evil Requiem и другие тайтлы.

Читайте нас также:
#технологии #игры #видеоигры
