Цены на газ в Европе выросли на 50% из-за войны в Иране 5 933

Бизнес
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цены на газ в Европе выросли на 50% из-за войны в Иране
ФОТО: Unsplash

Компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного газа из-за ударов Ирана. Цены на газ в Европе выросли на 50%.

Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа после иранской атаки на ее предприятия, говорится в заявлении компании, пишет "Медуза".

2 марта иранские беспилотники нанесли удары по газовому объекту в городе Рас-Лаффан и еще по одному объекту в городе Месаид. Масштаб ущерба пока еще оценивают, сообщили в Минобороны Катара.

Катар — один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа. По данным управления энергетической информации США, на эту страну приходится примерно 20% мирового экспорта СПГ. QatarEnergy — один из крупнейших мировых производителей СПГ.

После заявления QatarEnergy цены на газ в Европе выросли почти на 50%. Как сообщает «Аль-Джазира», так поднялись базовые оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании.

Иран атакует Израиль и американские базы в странах Ближнего Востока в ответ на удары США и Израиля. Под иранские обстрелы попадает и гражданская инфраструктура стран Персидского залива.

#Иран #война #газ #цены #Европа #энергетика #экспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
0
0
0

  • З
    Злой
    2-го марта

    Приятная новость, чем хуже тем лучше!

    7
    2
  • Д
    Дед
    2-го марта

    Цены выросли из за тупых санкций, которые противопоставили интересы своих народов интересам отмывания денег через Украину.

    7
    3
  • A
    Aleks
    2-го марта

    А почему нет воплей,что во всем виноват Израиль и евреи?! Но их же надо любить,бедняжек,и страдать,ведь они прошли Холокост. А русские прошли 4 года войны!🔯😎

    12
    1
  • З
    Злой
    Aleks
    2-го марта

    Давно известно- Израиль 51 штат США.

    3
    1
  • З
    Злой
    Aleks
    2-го марта

    Как бальзам на душу такие новости, где там каласы и урсулы?

    5
    1
