Картофель можно успешно выращивать в смешанных культурах. Это способствует снижению болезней и позволяет дольше сохранять урожай на одном участке.

Наилучшими соседями для картофеля являются шпинат, кустовая фасоль и бобы. Фасоль, посаженная между рядами, обогащает почву азотом и помогает отпугнуть колорадского жука. Картофель также хорошо растет рядом с капустой, особенно цветной и кольраби, а также с различными видами салата, кукурузой и редисом.

Небольшое количество растений хрена, размещенных по углам картофельного поля, оказывает положительное влияние на картофель. Для отпугивания колорадского жука полезны такие растения, как котовник, кориандр, настурция, пижма и бархатцы.

Однако не рекомендуется сажать картофель рядом с сельдереем, так как подсолнечник также оказывает угнетающее воздействие на него.