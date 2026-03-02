Baltijas balss logotype
Где оптимально высаживать картофель? 0 91

Дом и сад
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где оптимально высаживать картофель?

Картофель можно успешно выращивать в смешанных культурах. Это способствует снижению болезней и позволяет дольше сохранять урожай на одном участке.

 

Наилучшими соседями для картофеля являются шпинат, кустовая фасоль и бобы. Фасоль, посаженная между рядами, обогащает почву азотом и помогает отпугнуть колорадского жука. Картофель также хорошо растет рядом с капустой, особенно цветной и кольраби, а также с различными видами салата, кукурузой и редисом.

Небольшое количество растений хрена, размещенных по углам картофельного поля, оказывает положительное влияние на картофель. Для отпугивания колорадского жука полезны такие растения, как котовник, кориандр, настурция, пижма и бархатцы.

Однако не рекомендуется сажать картофель рядом с сельдереем, так как подсолнечник также оказывает угнетающее воздействие на него.

Оставить комментарий

