Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии 0 576

Lifenews
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
ФОТО: Freepik

Регулярный пропуск завтрака повышает риск метаболического синдрома.

Регулярный пропуск завтрака оказался связан с повышенным риском развития метаболического синдрома — состояния, при котором одновременно нарушается обмен сахара и жиров, повышается давление и увеличивается окружность талии. К такому выводу пришли исследователи из Нинсяского медицинского университета, проанализировав данные 15 959 жителей Северо-Западного Китая в возрасте от 35 до 74 лет. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

Участников опросили об образе жизни и режиме питания, а также провели лабораторные анализы. Выяснилось, что у тех, кто пропускал завтрак четыре раза в неделю и чаще, вероятность наличия метаболического синдрома была примерно на 25 процентов выше по сравнению с теми, кто завтракал регулярно. Связь оказалась особенно выраженной у мужчин и у людей с избыточной массой тела.

Кроме того, частый отказ от утреннего приема пищи был связан с отдельными компонентами синдрома: повышенным уровнем сахара натощак, гипертонией и сниженным уровнем «хорошего» холестерина. Даже после учета возраста, пола и других факторов образа жизни эта связь сохранялась.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако полученные данные указывают, что регулярный завтрак может быть простым фактором, который связан с более благоприятным метаболическим профилем и потенциально меньшим риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

#наука #образ жизни #питание #диабет #здоровье #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
