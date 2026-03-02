Baltijas balss logotype
Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин

Lifenews
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
ФОТО: Global Look Press

Витамин K может быть помощником в поддержании мышечной силы.

Витамин K, который традиционно связывают с процессом свертывания крови, может играть роль и в поддержании мышечной силы и работоспособности в пожилом возрасте. Об этом говорится в обзорной статье, посвященной связи витамина K с саркопенией — возрастной потерей мышечной массы, силы и выносливости, повышающей риск падений и утраты самостоятельности. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

Авторы описывают несколько возможных механизмов. Витамин K участвует в активации так называемых витамин-K-зависимых белков — остеокальцина, MGP и Gas6, которые связаны с регенерацией тканей, состоянием сосудов и энергетическим обменом в мышцах. Кроме того, в экспериментальных моделях витамин демонстрировал противовоспалительные и антиоксидантные свойства, влияние на работу митохондрий и процессы клеточного повреждения, которые рассматриваются как одни из ключевых факторов возрастной утраты мышечной ткани.

Наблюдательные исследования чаще фиксируют положительные ассоциации: у людей с более высоким уровнем витамина K отмечаются лучшие показатели физической функции, силы хвата и более низкий риск функциональных ограничений. Однако результаты клинических испытаний с добавками витамина остаются неоднозначными и зависят от формы (K1 или K2), дозировки и характеристик участников.

Авторы подчеркивают, что пока витамин K нельзя считать доказанным средством профилактики саркопении — требуются более масштабные и стандартизированные исследования. Однако поддержание адекватного уровня витамина K в рационе, особенно за счет зеленых листовых овощей и ферментированных продуктов, может рассматриваться как потенциально благоприятный фактор в стратегии здорового старения.

#исследования #белки
