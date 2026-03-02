Приматы не становятся людьми, потому что они успешно адаптированы к своей среде, отмечает палеоантрополог Бриана Побинер.

Все современные приматы, такие как горные гориллы и лемуры, процветают в своих условиях. Эволюция не является линейным прогрессом; она зависит от способности организмов адаптироваться.

Люди не являются “более развитыми” по сравнению с другими приматами и не одержали победу в эволюционной гонке. Например, муравьи, которых гораздо больше, чем людей, также успешно адаптированы к своей среде. Эволюционный успех заключается в выживании и размножении, а не в том, кто сильнее или быстрее.

Предки людей отделились от шимпанзе, когда начали проводить больше времени на земле, возможно, в поисках пищи. Эти изменения в поведении привели к развитию двуногости. Шимпанзе продолжают эволюционировать, и их предки также разделились на подвиды. Они успешно справляются со своей ролью и будут продолжать существовать, пока их среда обитания не будет разрушена.